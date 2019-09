Espino: "Ciudadanos ha desmontado en la Comisión de Presupuestos el relato del consejero de Hacienda sobre el déficit de Canarias"

"Es sorprendente que el señor Rodríguez siga empeñado en crear un relato para justificar y ejecutar su plan", que "no es otro que subir los impuestos a los canarios", ha apuntado la diputada de Cs.

Y ha añadido que el Gobierno de Canarias "tiene que hacer su tarea, cuadrar las cuentas, reclamar al Gobierno de Sánchez la financiación que debe a la Comunidad Autónoma, y evitar subir los impuestos".

Por ello, ha rechazado que "la primera medida que ha adoptado el consejero de Hacienda sea la de recortar 10 millones de euros para la sustitución del personal sanitario, y 9 millones para el gasto farmacéutico".

"Nos preocupa lo que pueda pasar con los seis millones de euros que se aprobaron para ampliar la tarifa plana a los nuevos autónomos por dos años", ha manifestado Espino.

En este sentido, ha apuntado que "la política fiscal tiene que ir encaminada a crear empleo", y eso "lo hacen los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes)".

En Ciudadanos "nos preocupa la revisión fiscal que va a hacer el Gobierno de Canarias, la tasa turística y cómo pueda afectar a la economía de las islas, y que las medidas que se adopten perjudiquen a los autónomos y pymes", ha opinado la diputada autonómica de Cs.

"Los presupuestos de Canarias no cuadran por la irresponsabilidad del anterior gobierno al saltarse la regla de gasto, y porque no llega el dinero que debe a las islas el Gobierno de Sánchez".

No obstante, Espino ha añadido que "el bloqueo no solo afecta a Canarias, sino que son 16 las comunidades autónomas que presentan déficit".

Por otra parte, la diputada de Cs ha registrado este martes también una denuncia ante el Comisionado de Transparencia para que actúe y exija al Gobierno de Canarias que "cumpla con la Ley de Transparencia y publique en la web los acuerdos del Consejo de Gobierno", porque "no se publican desde el pasado 8 de julio".