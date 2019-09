Fernando Enseñat pide a Hacienda que aclare a las familias y autónomos si les va a subir los impuestos en 2020

Canarias/ El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Fernando Enseñat, ha pedido hoy al consejero de Hacienda en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara autonómica que aclare si en 2020 va a subir los impuestos a las familias y a los autónomos canarios eliminando las deducciones que el Partido Popular incluyó en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2019. "Nosotros somos los responsables de la rebaja fiscal del IGIC 7% al 6,5% para todos los canarios. Nosotros creamos el régimen especial del pequeño empresario o profesional para que miles de autónomos no paguen IGIC y exigimos la ampliación de las deducciones en la declaración de la renta para libros de texto, uniformes, material escolar o las clases de refuerzo escolar, así como gastos médicos familiares", aseguró durante su intervención y advirtió que "ahora son ustedes los que tienen que decirles a los canarios, familias de clase media trabajadora, si les van a subir los impuestos a pesar de que se recauda más".



Enseñat recordó que la rebaja fiscal supone "apenas 250 millones de euros que no pueden poner en jaque un presupuesto de 8.800 millones de euros y menos aún cuando, gracias a esta rebaja, se recauda más IGIC: 95 millones más que en 2017, 70 millones más que en 2016, 133 millones más que en 2015".

El diputado popular volvió a pedir al consejero de Hacienda que no permita que el PSOE castigue a Canarias reteniendo "el dinero que nos corresponde de los presupuestos prorrogados del 2019, o los más de 300 millones en transferencias de capital y convenios, o los 245 millones de adenda y sentencias de carreteras del 2019, o los 223 millones de entregas a cuenta". Cifras que para Enseñat hablan "en realidad de personas, de agua potable, de educación, de colegios, de invertir en turismo, de terminar carreteras, de generar empleo y oportunidades para los canarios".

En este sentido, el diputado popular lamentó que, en tres meses de gobierno, "no haya oído al Ejecutivo Canario una sola propuesta para crear empleo, o de apoyo a los sectores productivos a pesar de que, según datos del SEPE, todos los días perdemos 183 titulados superiores, fundamentalmente jóvenes, que se van a trabajar fuera de Canarias, 6.000 en el último año. El paro sigue subiendo por la crisis turística y la desaceleración de la economía y no tienen ni una sola propuesta para los más de 200.000 parados de Canarias o los más de 12.400 trabajadores que se han ido de Canarias con contrato a otras CCAA a trabajar".