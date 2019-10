Fernández de La Puente: "Urge dar un giro a los planes de empleo para que sean efectivos y reduzcan la tasa de desempleo"

"El desempleo crece sobre todo en dos sectores, en los menores de 25 años y en los mayores de 45, y afecta sobre todo a las mujeres", ha indicado.

Y ha añadido que "el archipiélago es una de las Comunidades Autónomas con mayor desempleo", por lo que "algo está fallando cuando se mantienen estas elevadas cifras".

Por ello, ha solicitado a la consejera del área, Carolina Darias, que dé explicaciones sobre "los motivos por los que no mejora la situación en las islas", y ha propuesto, entre otras medidas, que "se bajen los impuestos a la clase media y trabajadora y a las familias canarias; que se eliminen las trabas burocráticas que complica la actividad a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo; que se acaben con los planes de empleo clientelares; y que se evalúen las políticas de empleo con frecuencia, para corregir así lo que no está funcionando".

Asimismo, Fernández de La Puente ha asegurado que "hay un problema gravísimo con el desempleo juvenil en Canarias", puesto que el archipiélago tiene "una de las tasas de desempleo juvenil más altas no solo de España, sino también de Europa", por lo que "es necesario que se adopten cuanto antes acciones que acaben con esta situación".

Para ello, Ciudadanos ha propuesto, entre otras medidas, que "se potencie la recualificación de los jóvenes a través de la Formación Profesional", y que "se bonifique al 100% durante un año el primer contrato laboral de los jóvenes".

"Todo lo que hagamos por conseguir un empleo digno y estable para nuestros jóvenes contribuirá en la sociedad", ha concluido el diputado de Cs.