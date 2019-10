Ramos: "Ha llegado la hora de hacer una apuesta real y profunda por las energías renovables"

La Gomera/ El diputado de ASG lamenta que las Islas sigan quemando combustibles fósiles con centrales eléctricas contaminantes y obsoletas, algo que va en contra del Plan de Acción contra el Cambio Climático que desarrolla el Gobierno. "Ha llegado el momento de hacer una apuesta real y profunda por las energías renovables que desplacen, de una vez por todas, a los combustibles fósiles". Así de contundente se mostró este lunes el diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Jesús Ramos, dejando claro que ha llegado la hora de luchar, de forma unida, contra el cambio climático.



Ramos se refirió, una vez más, al sistema energético canario del que lamentó su obsolescencia, además de tratarse de una red muy aislada que no permite responder a las demandas de la ciudadanía y que provoca fallos y ceros energéticos de forma frecuente.

Además, mostró su preocupación por el estado de las instalaciones actuales, que añaden aún más contaminantes. "No podemos seguir permitiendo que las empresas suministradoras no renueven sus equipamientos por otros mucho menos contaminantes y que cumplan con todas las garantías ambientales", destacó.

En este sentido, subrayó la importancia de las inspecciones que a su juicio, deben implementarse pues según indicó, "son muchas las quejas que nos llegan de los vecinos debido a los ruidos que emiten, además de las emisiones tan dañinas para la salud".

Por ello, precisó que ante estas carencias detectadas en la red eléctrica, "el único camino posible nos hace pensar en las energías renovables y para ello es fundamental avanzar en el Plan de Acción contra el cambio climático que permita una implantación real de energías renovables en todas las Islas, a la vez que tramitamos la Ley de Cambio Climático, así como la apuesta decidida por la movilidad sostenible, la implantación del vehículo eléctrico y la eficiencia energética en los edificios públicos".