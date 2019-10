Espino: "Las familias canarias no se merecen que este Gobierno de Canarias les castigue con una subida de impuestos"

En este sentido, ha señalado que "no tienen ningún sentido que se suba impuestos", cuando "hay un superávit de 360 millones de euros", a lo que hay que sumar "los 223 millones de euros que van a venir del Gobierno de España, ahora que el señor Sánchez ha desbloqueado electoralmente los fondos de las Comunidades Autónomas".

Además, "hay cifras récords en recaudación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)".

"No se va a hacer una subida selectiva de impuestos, como están vendiendo, porque el IGIC es un impuesto que pagamos todos los canarios por igual", ha explicado Espino, quien ha recordado que a diferencia del cuatripartito que gobierna las islas "Ciudadanos baja impuestos allí donde gobierna", como en Andalucía.

Pero para ello, "es necesario eliminar duplicidades y todo aquello que no es necesario en la administración", y en estos cien días de gobierno "no hemos visto que se reduzca el gasto innecesario en ninguna consejería".

Al contrario, "en estos cien días lo único que han hecho es quitar a los afines a Coalición Canaria para poner a los suyos", provocando un auténtico caos en algunas áreas como Educación, donde las familias aún no han podido contar con las ayudas destinadas a los libros de textos, ha concluido Espino.