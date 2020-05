Pedro Quevedo anuncia una abstención a la quinta prórroga del estado de alarma

El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo dijo hoy al presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, que acudía en una "posición de abstención" a la solicitud de la quinta prórroga del estado de alarma por el coronavirus en lugar de los cuatro apoyos anteriores. Quevedo explicó que si las singularidades de la crisis del Covid19 en Canarias "no son suficientes para tratarnos distinto a los que somos diferentes, no nos podemos entender".

El diputado de NC, en su turno de intervención, recordó que había apoyado todas las peticiones para extender el estado de alarma, junto con los reales decretos leyes, porque "nos parecía que era lo responsable". Pero hoy, agregó, "acudimos a esta tribuna en una posición de abstención, que es a lo que nos ha conducido", a expensas de la réplica del presidente.Quevedo dijo que, en esta excepcional situación, hay dos pandemias. La sanitaria, en la que Canarias tiene un comportamiento mejor que la media del Estado, y la socioeconómica, que puede provocar una fractura "sin precedentes" en la sociedad canaria. Un dato para sostener la advertencia del congresista de Nueva Canarias fue la cifra de las 420.279 personas que viven en las islas, que necesitan ayudas por estar en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en paro o ser un autónomo. El 37,3% de la población activa, algo "incompatible" con una sociedad desarrollada, avisó para señalar a continuación que solo es "el principio"."Hemos planteado una respuesta diferenciada a Canarias no por capricho", reflexionó el parlamentario en referencia al reconocimiento de las singularidades del Régimen Económico

y Fiscal (REF), cuya última reforma fue aprobada por las Cortes Generales en noviembre de 2018. También aludió al reconocimiento jurídico de la condición de Región Ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea.

Sólo la pérdida de ingresos tributario del REF, agregó, hará que el Gobierno de Canarias, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos dejen de ingresar 1.547 millones de euros hasta el final de año. Es decir que "tenemos el riesgo no sólo de no poder atender las necesidades básicas" de la sociedad sino que además existe el riesgo de no poder pagar las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas canarias, previno Quevedo.

Después de reconocer que se produjo, hace una semana, un "primer avance" con la celebración de la reunión bilateral entre Canarias y el Estado, el portavoz de los nacionalistas progresistas recordó los planteamientos expuestos en este encuentro por el Gobierno de Canarias, representado también por su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias.

Se trata de la autorización del uso del superávit y los remanentes de las administraciones públicas canarias, 4.000 millones de euros de "ahorro de los canarios", reclamados por el propio Quevedo en las cuatro plenos anteriores, junto con el endeudamiento a largo plazo. Al igual que la Administración estatal se ha podido endeudar, Canarias también porque es la comunidad con menor deuda per cápita del Estado, exigió el diputado nacionalista.

Entre las demandas expuestas en el marco de la relación bilateral iniciada con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió el parlamentario de NC en un plan "específico" para que el sector turístico pueda remontar su cero productivo. Es "completamente necesario porque su PIB y empleo es tres veces superior a la media del Estado", reivindicó.

Pedro Quevedo concluyó su intervención señalando al presidente que, "si estas singularidades no son suficientes para tratar distinto a los que somos diferentes, entonces no nos podemos entender".