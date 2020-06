Espino exige al Gobierno canario que pague ya a los autónomos la ayuda comprometida

Canarias/ La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha exigido este lunes al Gobierno canario que "abone ya a los autónomos el complemento del 30% de la prestación por cese de actividad", tal y como se comprometió con ellos a principios de abril, y que "no continúe engañando a este colectivo con sucesivas demoras, pues han transcurrido ya dos meses y a día de hoy no han recibido ni un solo euro".

Espino ha recordado que, hace quince días, "el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres les prometió que abonaría dicha ayuda antes del viernes día 5, cosa que no ocurrió, y la semana pasada volvió a comprometerse que lo haría el día 12, con idéntico resultado". A juicio de la diputada de Cs, "es un comportamiento muy poco serio" por parte de una administración, y mucho más en una situación de emergencia económica como la actual.La portavoz de la formación naranja ha reiterado la denuncia efectuada el pasado día 3 de junio en este sentido y ha vuelto a preguntar a Torres "por qué este colectivo continúa sin recibir la ayuda recogida en el Decreto ley aprobado por el Gobierno canario el 2 de abril". Un decreto ley, ha explicado Espino, que ha sido ya convalidado en el Parlamento, incluida su corrección, y recibido el visto bueno para que sea tramitado como proyecto de ley en la Cámara autonómica.A su juicio, la actitud del Gobierno canario con esta ayuda es una muestra más de la "falta de sensibilidad" que ha demostrado el Gabinete de Torres con autónomos y pymes desde que se inició el estado de alarma y, prueba de ello, es que "la única prestación que van a recibir por parte del Ejecutivo canario todavía no se ha abonado". La diputada de Cs ha advertido que "este retraso aumenta el riesgo de cierre de muchos establecimientos", que se encuentran con el agua en el cuello por culpa de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y que no han encontrado la ayuda necesaria por parte de la Administración autonómica.En este sentido, ha subrayado que los 60.000 autónomos de las Islas que se han acogido al cese de actividad "ven que el tiempo pasa pero que el Gobierno canario continúa funcionando con una lentitud decepcionante, pues la situación de emergencia en que nos encontramos exige mucha más diligencia".

Para la portavoz de Cs, "los autónomos de Canarias y las pequeñas y medianas empresas (pymes) necesitan liquidez", para poder pagar sus facturas y no tener que cerrar sus negocios, lo que llevaría a la destrucción de miles de empleos. Una situación que, según ha apuntado, "se puede evitar si el Gobierno de Torres no sigue con su paso de tortuga y actúa en tiempo y forma".