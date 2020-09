Vidina Espino insta a Educación a pelear la contratación de los 700 docentes más que se requieren para bajar la ratio alumno-profesor

Canarias/ La portavoz de Cs en el Parlamento canario insiste en solicitar PCR para los profesores con el fin de reducir el riesgo de contagio en los centros escolares.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha instado este miércoles a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno canario, Manuela de Armas, a que "pelee la contratación de los 700 docentes más que se requieren para bajar la ratio alumno-profesor en las clases" y así poder reducir el riesgo de contagio en los centros escolares.



La diputada de Cs ha aprovechado la comparecencia de la consejera en la Comisión de Educación de la Cámara autonómica, para advertir a De Armas que la seguridad de la vuelta a las clases continúa generando preocupación e incertidumbre en "la comunidad educativa del Archipiélago, pues el curso se va a iniciar sin reducir la ratio alumno-profesor", como sí han hecho otras comunidades autónomas, "y sin haber efectuado PCR a los profesores", tal y como había anunciado el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.

Vidina Espino ha señalado que "para bajar el número de alumnos por clase es preciso contratar profesores, pero los 3.200 anunciados en julio, no los 2.500 que se van a incorporar después que el consejero de Hacienda del Gobierno canario dijera que no había dinero para tanto". Por eso, ha urgido a De Armas a pelear por los 700 que faltan si de verdad quiere reducir el riesgo de contagio en los colegios.

En este sentido, ha aconsejado a la consejera que "reclame al Gobierno estatal el dinero del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias incluido en los presupuestos generales del Estado de 2019 y 2020", que supondría una inyección de 84 millones para las arcas del Archipiélago.

Durante su intervención, la parlamentaria de la formación naranja ha criticado que, en algunos colegios de las Islas, por falta precisamente de profesores, "en lugar de aumentarse el número de grupos, se va a reducir, e incluso se van a mezclar cursos, lo que provocará una merma de la calidad educativa".

Igualmente, ha cuestionado que "los centros educativos no hayan recibido hasta ahora ninguna ayuda, para la compra de los productos de protección", o que no se haya previsto ninguna alternativa, como la instalación de baños químicos, ante la obligada reducción de urinarios que va a realizarse en los aseos.

Vidina Espino ha vuelto a demandar "enfermeros para los colegios" y ha recomendado a la consejera que realice una propuesta en firme a los colegios profesionales para la contratación de este personal sanitario.