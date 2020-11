NC reclama a Marlaska y Johansson "sensibilidad y medidas en origen" para superar la crisis migratoria

Luis Campos afirmó que espera que el regreso de Grande-Marlaska a las islas sea "más resolutiva" que la del pasado mes de febrero, momento "incipiente" de la presión del flujo migratorio, que debía haber servido para tomar decisiones que, "con el tiempo, se han confirmado como imprescindibles".Nueve meses después, y junto con Ylva Johansson, Nueva Canarias demanda "resultados" en el desarrollo de una "verdadera" política migratoria. Si el pasado mes de septiembre el ministro del Interior y la comisaria europea de Asuntos de Interior tuvieron la ocasión, en la capital mauritana de Nuakchot, de sensibilizarse sobre la dimensión de la presión migratoria; Campos confía que mañana ambos mandatarios conozcan de "primera mano" la realidad de la frontera sur de la UE, una de las más peligrosas entre los dos continentes. Unas 500 personas fallecidas a lo largo del año explican la dimensión de este drama, en opinión del dirigente nacionalista.

"Una vez que parece que empieza a orientarse un sistema de acogida humanitaria, como hemos defendido siempre" desde NC, con la cesión del Ministerio de Defensa de diversas instalaciones en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife "incompresiblemente vetadas hasta ahora"; Campos reclamó otros avances. La puesta en funcionamiento de estas infraestructuras estatales, exigió, debe suponer el "inmediato desmantelamiento del denigrante" campamento del muelle pesquero de Arguineguín.

Tanto Grande-Marlaska como Ylva Johansson, prosiguió, tienen "mucho que decir" con respecto a los otros tres ejes "imprescindibles" para abordar una política integral en la materia. Se refirió a las actuaciones en los países de origen, al óptimo funcionamiento del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) para salvar un mayor número de vidas y la derivación de quienes llegan y ven a Canarias como un territorio de tránsito hacia su destino final.

La solución para el Archipiélago es la derivación a territorio continental, insistió para puntualizar, a continuación, que "no es la única". Desde NC "exigimos un trabajo serio y decidido" para arbitrar los mecanismos y las políticas que sirvan para "persuadir" a los migrantes, para que "no arriesguen sus vidas".

Hasta este momento, la acción de la UE, según denunció Luis Campos, se ha centrado en crear un primer nivel de barreras de contención pagando a estados fronterizos africanos, "muchos de ellos irrespetuosos" con los derechos humanos. En un segundo estadio, la Unión con el beneplácito de algunos estados miembros, añadió, ha creado otras barreras, como Lesbos, lo que "no debe repetirse en Canarias".

En opinión del dirigente de NC, la "verdadera" solución, aunque exija "más tiempo, recursos, esfuerzos y trabajo diplomático", pasa por "mejorar" las condiciones de vida de las personas que deciden subirse a una embarcación precaria en sus países de procedencia. Es la "mejor" política y la barrera "más eficaz" para disuadir a millones de migrantes, para que dejen de ver a la UE como el único lugar con expectativas de futuro, según Luis Campos.