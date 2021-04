Francisco Galván renuncia a su acta de concejal del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria

Una decisión que ha tomado por motivos personales y haciendo un balance positivo de su trayectoria como miembro de la corporación, "creo que mi etapa terminaba hoy y llevaba algún tiempo retrasando este momento. Me voy habiendo cumplido un sueño porque ha sido un honor trabajar para este pueblo y su gente, han sido casi seis años de trabajo intenso con aciertos y desaciertos, pero me llevo cantidad de amigos y tantas cosas bonitas".

El concejal ha agradecido a los ciudadanos, a los empleados del consistorio y a los compañeros del grupo de gobierno y de la corporación, asimismo, el responsable hasta ahora de Servicios Básicos dedicó también unas palabras de agradecimiento a los vecinos y vecinas de Valsequillo, en especial, a los de la zona alta, donde ha ejercido como concejal de barrio a los que incluso pedía disculpas por no haber terminado este mandato. Una jornada en la que Galván ha querido mostrar su profunda gratitud a su familia "agradecer a mi mujer y a mi hijo que han sido mis grandes apoyos y quienes siempre han estado ahí en los buenos y malos momentos".

Francisco Galván Rivero, natural de Tenteniguada, desde muy joven, con tan sólo 10 años, empieza a participar en eventos sociales, culturales y deportivos en su pueblo. Con 16 años formó parte de la Comisión de Fiestas de San Juan de Tenteniguada, para en los años 90, pasar a formar parte de la Asociación Cultural de Tenteniguada, llegando a ser miembro de la junta directiva como secretario en un principio y en años posteriores como presidente de la misma.

También hay que resaltar que Paco Galván, en su juventud, fue uno de los fundadores del Colectivo Juvenil "Niguada". Desde el año 1993 se suma a la Comisión de Fiestas de San Miguel Arcángel y en 1995, Francisco Galván, se presenta a las elecciones municipales y pasa a formar parte de la corporación municipal como concejal delegado en materia de Fiestas, Cultura, Participación Ciudadana y Solidaridad con los Pueblos. En el 2015 volvió a la vida política donde durante seis años ha ejercido como concejal de Servicios Básicos, Aguas, Cementerio y Tráficos del consistorio municipal.