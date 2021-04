Canarias/ Quevedo condiciona la efectividad de esta decisión a que las comunidades tengan garantías para tomar y ejecutar las medidas de salud pública precisas. El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo opina que el presidente, Pedro Sánchez, y su Gobierno deben reflexionar sobre el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. El portavoz de los nacionalistas progresistas en la Cámara Baja condicionó la efectividad de renunciar a una prórroga a que las comunidades tengan las garantías para tomar todas las medidas en materia de limitación de los derechos fundamentales por razones de salud pública y que sean ejecutivas. De existir dudas, se mostró partidario de convocar una Conferencia de Presidentes para tratar de llegar a un consenso.



En Nueva Canarias, según este dirigente, "creemos que las comunidades tienen que tener la capacidad de decidir" cómo abordar la pandemia en su territorio. En base a este principio general, Pedro Quevedo considera que Sánchez y su gabinete no contemplen prorrogar el estado de alarma. Sin embargo, para el portavoz nacionalista, si este nuevo escenario "va a estar cuestionado por razones de orden jurisdiccional, tiene que primar la salud pública".

Convertidos los debates en el Congreso en una "aberración", el diputado de NC cree que hay que "esperar" porque quedan tres semanas hasta el próximo 9 de mayo y por entender que lo que "daña" a la hora de abordar la pandemia es la "incertidumbre".

Quevedo desechó la posibilidad de que, con una ampliación de los supuestos de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, se garantice que los territorios tengan las capacidades y competencias relacionadas con la salud pública. Es "evidente", explicó, que "no hay forma" de que una norma de estas características contemple "todas y cada una" de las circunstancias que se puedan producir.

Tampoco parece razonable, agregó, que sean los ámbitos jurisdiccionales cuando además se ha dado una situación "compleja" derivada de las "discrepancias" existentes entre distintas resoluciones adoptadas hasta el momento.

Si "no se puede garantizar" que las medidas de las comunidades, sustentadas en criterios científicos en cuatro ámbitos fundamentales que afectan a los derechos fundamentales, como el toque de queda, el cierre perimetral, la limitación de reunión y el aforo en lugares de culto; "vayan a ser ejecutivas", Pedro Quevedo cree que el Gobierno estatal "debe pensarse" la decisión de poner fin al estado de alarma.

La cuestión "fundamental", insistió, son las medidas drásticas en materia de limitación de los derechos fundamentales por razones de salud pública. Los criterios a aplicar, recalcó, tienen que ser de naturaleza científica y, "si estamos de nuevo en una escalada de incidencias acumuladas (contagios), debemos saber que las comunidades pueden disponer de todas las herramientas" disponibles.

En el caso de que existan dudas, el diputado de NC se mostró partidario de convocar una Conferencia de Presidentes, en la que Pedro Sánchez plantee la prórroga. Para Quevedo es "evidente que hace falta un nivel de consenso que, en este momento, no existe".