Pedro Quevedo apoya el dictamen de la comisión de investigación del accidente JK 5022

Canarias/ NC destaca que se supere la pretensión de responsabilizar a los pilotos fallecidos y se extraigan conclusiones para mejorar la seguridad de los vuelos. El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo ha apoyado hoy el dictamen de la comisión de investigación del vuelo JK 5022 de Spanair. El portavoz de los nacionalistas progresistas ha subrayado que se supera la pretensión de responsabilizar a los pilotos fallecidos, que se ha demostrado que los procedimientos eran "muy mejorables" y que se extraen conclusiones para que los vuelos sean "más seguros".



Durante la intervención previa a la votación, Pedro Quevedo reconoció que era un día "especial" porque, transcurridos casi 13 años del percance acaecido en el aeropuerto de Barajas en agosto de 2008 del vuelo con destino a Gran Canaria con el resultado de 154 personas fallecidas y 18 lesionadas graves, esta Cámara tiene la "responsabilidad" de "dar una respuesta seria y clara al dolor de tanta gente",

El portavoz de NC valoró la "tenacidad, fuera de lo común", de la asociación de afectados y la intensidad del trabajo realizado por la comisión, que elaboró un dictamen con el que "no se trata" de buscar venganzas contra nadie. Se trata, reiteró, de que quede "claro que no se resuelve echándole la culpa a los muertos, responsabilizando a los que murieron, en concreto a los pilotos". En su opinión, no se podía resolver con esa pretensión porque "no es justo, no sirve para nada y además deforma gravemente la realidad",

Nadie dice, añadió, que la seguridad aérea sea insuficiente en España. De hecho, tal y como puntualizó, no ha vuelto a ocurrir un accidente, como el dictaminado por el Congreso de los Diputados. Pero "sí es verdad que, en ese fatídico día, se acumularon un conjunto de circunstancias que no debieron haber ocurrido, nunca", subrayó.

Por estos motivos, Quevedo afirmó que se hacen una serie de recomendaciones relacionadas con los instrumentos de prevención, análisis y control de la siniestralidad aérea. También se hace un llamamiento a la Fiscalía, como explicó, al considerar que hay determinados comportamientos que deben ser estudiados y queda en evidencia que las víctimas "no pueden ser tratadas" como si fuera un "mero" accidente de tráfico.

"Creo que, en esta situación, debemos aprobar" el dictamen, expresó el diputado de NC. Consideró que puede ser perfectible, "como todo", precisó, pero "lo deseable sería que todos lo apoyásemos".

Pedro Quevedo indicó que no se trata de vengarse de nadie. Tampoco de vengar a nadie. Se trata, repitió, de "reconocer, de hacer justicia, de pasar página de gente que no va a poder nunca vivir con tranquilidad después de saber" que este accidente "hubiese sido evitable, en otras circunstancias", según Pedro Quevedo.