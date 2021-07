Nira Fierro afea a CC sus críticas partidistas y carentes de rigor al proceso de vacunación

Canarias/ La vicesecretaria del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha lamentado la nula responsabilidad que está demostrando Coalición Canaria con sus críticas partidistas y carentes de rigor sanitario al proceso de vacunación que se está desarrollando en el Archipiélago y particularmente en Tenerife. Fierro ha dicho que este no es el comportamiento que se debe esperar de "un partido que se dice de gobierno" y ha hecho un llamamiento a los dirigentes de la formación nacionalista para que obren "con responsabilidad y cordura" y dejen de ver en esta crisis sanitaria y global simplemente como una oportunidad política.



"Lamento profundamente, una vez más, tener que hacerle un llamamiento a la responsabilidad y a la cordura sanitaria a Coalición Canaria, un partido que se dice de gobierno y que, sin embargo, se está dejando llevar como una veleta por criterios políticos cuando lo que debe prevalecer aquí son los criterios científicos y técnicos".

La dirigente socialista ha afeado a CC que insista también en utilizar el "insularismo trasnochado y viejuno" para confrontar con el Gobierno de Canarias, sin valorar que este está haciendo "todo lo posible y utilizando todos los recursos" a su alcance para contener el virus. "Estamos viviendo una pandemia que no entiende de fronteras salvo para Coalición Canaria", ha señalado.

Para Nira Fierro, lo que toca en estos momentos, y en particular en el caso de Tenerife, es "ayudar a mandar mensajes de colaboración a la ciudadanía para que esta isla tenga mejores datos sanitarios y pueda remontar económicamente".

"Que no utilicen la confusión y mucho menos los criterios políticos donde deben prevalecer los criterios técnicos y científicos", ha insistido, aclarando además que la vacuna Jansen sí está autorizada para mayores de 40 años y que Canarias, pese a lo que diga CC, "es una de las pocas comunidades de nuestro país que está vacunando ya a las personas de entre 20 y 29 años".

