CC-PNC lamenta que Arriaga quiera empañar la labor de los trabajadores del Cabildo

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife defiende la profesionalidad y honorabilidad de los trabajadores de la Corporación insular ante las acusaciones del vicepresidente, Enrique Arriaga, que ha señalado que los funcionarios entorpecen y retrasan los expedientes y proyectos para boicotear la acción de gobierno. El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, señala que "no podemos permitir estas acusaciones gratuitas que manchan el nombre de la institución y de sus miles de trabajadores. Es impropio de un cargo público y da pena que un funcionario hable así de sus propios compañeros".

Alonso explica que "en el Pleno de ayer (miércoles 22) le dimos la oportunidad de rectificar y lejos de hacerlo, vuelve a insistir en que hay trabajadores que entorpecen la labor del gobierno. Creo que ve fantasmas donde no los hay y busca una justificación a su falta de gestión".

En declaraciones a Radio Marca Tenerife, Enrique Arriaga indicó el martes 21 lo siguiente: "Yo estuve durante muchísimos años trabajando para Coalición Canaria y no tuve ningún tipo de problema. Ahora es verdad que hay mucha gente que por el cambio de gobierno no colabora lo que debería de colaborar. Hay gente que trabaja con más celeridad o menos celeridad en función de quién esté gobernando. Asimismo, el vicepresidente del Cabildo indicó ayer que "no es menos cierto que hay garbanzos negros que quieren hacer política desde la función pública. Quien quiera hacer política debe presentarse en unas listas y no entorpecer desde la Administración la tramitación de expedientes y proyectos. Deben ser valientes y no parapetarse en un puesto para boicotear la acción de gobierno".

Carlos Alonso señala que "el señor Arriaga está equivocado. Los funcionarios no trabajan para los partidos políticos sino para la ciudadanía. Él no ha trabajado nunca para Coalición Canaria. En todo caso, ha trabajado en el Cabildo mientras gobernábamos y como dice, nunca tuvo ningún problema. Esa es la diferencia: nosotros no somos sectarios y creemos en la profesionalidad y honestidad de los trabajadores".