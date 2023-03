Vidina Espino rebate el triunfalismo de Torres y le descubre que hay canarios que no llegan a fin de mes y miles de enfermos en los pasillos de los hospitales

En esa "realidad alternativa" de Torres no están las 365.000 personas que viven con ingresos inferiores a 454 euros mensuales, ni las miles de personas en las listas de dependencia, ni el 47 por ciento de niños en situación de pobreza, ni los enfermos que hay ahora mismo en los pasillos de urgencias de los hospitales. Tampoco están los casi 9.000 mayores que esperan por una plaza en una residencia, ni las personas con discapacidad que esperan más de un año para ser valoradas, ni los niños que necesitan atención temprana.

Frente a esa ficción, "propia de un gobierno que vive encerrado en su burbuja en sus despachos y coches oficiales, está la realidad del resto de los canarios, muchos de los cuales, en estos cuatro años, han ido cayendo en el agujero de la exclusión social, lo que ha convertido a Canarias en la comunidad con mayor pobreza severa de toda España, en la comunidad donde más de 20.000 familias esperan por una vivienda pública -4.000 más de las que había cuando el pacto de las flores llegó al Gobierno- y donde más de 32.000 canarios llevan años a la espera de una operación, ha recordado la portavoz".

Falta de trabajo y liderazgo

"No estamos mejor que hace cuatro años", ha insistido Espino que ha aclarado que no es por falta de recursos, ni de personal, sino por falta de trabajo y de liderazgo en este desgobierno". Solo así se puede entender que el pasado año dejaran sin ejecutar 838 millones de euros y que hayan recaudado 500 millones más de lo que tenían previsto, a costa del sufrimiento de los canarios que no llegan a fin de mes. La portavoz ha recordado que el argumento de que no pueden bajar los impuestos porque peligran los servicios públicos es una mentira porque recursos hay de sobra. "Lo que falta es que ustedes los inviertan y que con una buena gestión den resultados". Tampoco es porque los cabildos necesitan ese dinero porque durante esta legislatura los cabildos han dejado guardados en los cajones sin ejecutar más de 3.000 millones de euros "mientras nuestra gente pasa miseria y enormes dificultades".

La portavoz ha recordado que en estos cuatro años el Gobierno ha recibido más dinero que ningún otro gobierno en la historia de Canarias. "Los fondos Next Generation servían, según ustedes, para transformar la economía de Canarias pero ahora dicen que esos fondos no son tan importantes". Para Espino, la realidad es que han sido incapaces de gestionarlos. "Así nos va si el que lleva las cuentas de la comunidad autónoma no tiene ni idea", ha asegurado al referirse al vicepresidente Rodríguez que reconoció ante un juez que de economía y finanzas no tenía ni idea. "Don Román no entiende lo que es la inflación y el enorme daño que está causando a las familias", ha lamentado la portavoz que le ha recordado a Torres que, como presidente, tiene la responsabilidad pero lleva dos años mirando para otro lado.

Espino ha aprovechado para volver a decirle a Torres que deje de una vez el pobrecito Torres "porque los pobres son otros no usted". En este punto, le ha pedido al presidente que visite los centros "donde están nuestros niños acogidos para que compruebe las carencias por falta de recursos" o el centro sociosanitario del Pino "para que vea las deficiencias que denuncian los trabajadores sobre la alimentación de los mayores". La portavoz ha reprochado al Gobierno que no quiera ver que esta inflación disparada y este exceso de recaudación está empobreciendo a las familias. "Y mientras tanto, su Gobierno no ha tomado medidas de alivio fiscal para los canarios".

Promesas incumplidas

Espino ha señalado que, en la realidad de los canarios, hay 700 millones de euros más y 7.000 sanitarios más pero una sanidad pública peor que nunca. En esa realidad hay promesas que no se cumplen, como la nueva Torre del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, de la que no se ha puesto ni la primera piedra, a pesar de que así se anunció. Tampoco hay ni una sola de las 500 viviendas que el Gobierno anunció que se iban a entregar en 2022, ni el segundo Plan de construcción de plazas sociosanitarias que debían ejecutar que "ha sido un fracaso absoluto". No está tampoco la red de escuelas de cero a tres años que se iba a extender por toda Canarias. "No han puesto en marcha ni una sola escuela infantil y la de Cardones en Arucas lleva toda la legislatura cerrada", ha recordado Espino que ha recriminado a Torres que no haya sido capaz de acabar con los barracones que ahora sí llama aulas modulares.

Dentro de esas promesas incumplidas también han estado los 30.000 euros por pérdida de vivienda que el presidente prometió a los palmeros hace ya un año y que justo hoy, coincidiendo con el debate del estado de la nacionalidad, han publicado por fin. O la promesa que le hicieron a los profesores de Canarias de que protegerían sus empleos frente a la avalancha de opositores de otras comunidades autónomas y las promesas a las mujeres víctimas de violencia de género, que han terminado recurriendo al Diputado del Común porque no les dan una solución habitacional para ellas y sus hijos. "Con su ley del solo sí es sí, han sido beneficiados 30 agresores sexuales en Canarias", ha recordado Espino.

La portavoz ha recordado que en Canarias seguimos estando a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno. Por ejemplo, del paro porque aunque haya bajado "puede ser engañoso", ha apuntado. De los nuevos empleos creados en Canarias en los últimos tres años, 27.000 son empleos en el sector público y muchos son precarios. "Trabajadores pobres que no llegan a fin de mes y que, cada día son más de las mujeres, de los jóvenes, de los mayores de 50 años que son expulsados del mercado laboral y de las personas con discapacidad. Y mientras, "ustedes cada año dejan sin ejecutar 80 millones de euros en políticas de empleo".

Caso mediador

Sobre el caso mediador, Vidina Espino ha sido tajante al exigir responsabilidades políticas y ha señalado que, durante esta legislatura, ha funcionado en Canarias una "administración paralela" basada en la extorsión de empresarios, el cobro de mordidas y sobornos por colegas de su partido y la actuación ilegal de mediadores en las contrataciones y licitaciones de su Gobierno. Ante este hecho, ha exigido a Torres que pida disculpas a los canarios por este escándalo.

Para la portavoz "cuesta creer" que el presidente, la consejera de Agricultura, el viceconsejero de Economía y secretario insular del PSOE en Fuerteventura "no se enteraran de nada" y ha recordado lo que Torres dijo en el discurso del debate de la nacionalidad del pasado año: "En tres años hemos legalizado 221 granjas cuando se habían legalizado 103 en diez años, en tres años más del doble que en diez años anteriores". Espino ha dicho no entender por qué si presumía de la buena gestión en materia de ganadería, tres meses después cesaba al director general.

En este punto, ha preguntado: ¿Van a revisar la legalización de esas más de 200 granjas de las que presumía usted? Porque ahora resulta bastante sospechoso que se legalizaran tantas explotaciones en tan poco tiempo. ¿Va a asumir alguien de su gobierno algún tipo de responsabilidad política ante esta trama de corrupción que operaba en el seno de su gobierno?

Espino no ha querido hablar del asco que como persona y mujer le producen los aspectos más escabroso de esta historia o de la hipócrita contradicción de los discursos públicos de su partido y esas fiestas privadas. "Ya no están ustedes legitimados para dar lecciones de ética y moral a nadie. Solo faltaba que en estos chanchullos de miembros de su partido se hayan empleado fondos europeos para que tenga que volver a intervenir la fiscalía europea como ya ocurrió con el caso mascarillas", ha advertido.

Ustedes que presumen de ser el gobierno de la trasparencia no han permitido que se cree una comisión para fiscalizar las compras que se llevaron a cabo durante la pandemia. ¿Que tienen que ocultar? Ha preguntado Espino qué también ha querido saber por qué en el Gobierno de Torres los cargos se heredan, en relación a los Fuentes, como directores generales de ganadería: "No pasará usted a la historia por haber resuelto la dependencia o haber reducido la desigualdad social en las islas sino por haber permitido que prosperaran en su seno el caso mascarillas y el caso mediador".