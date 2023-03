NC confía en Torres, en el Gobierno y en la buena política frente a unos "pocos miserables que se corrompen"

Campos reclamó contundencia al jefe del Ejecutivo, si se detecta una sola anomalía en su gabinete o estructura gubernamental, al mismo tiempo que abogó por dejar actuar a la justicia para esclarecer el caso Mediador.

Durante el pleno extraordinario celebrado en la Cámara, el portavoz de NC se dirigió a Torres para decirle que "yo confío en usted, en el Gobierno y en la buena política porque no se puede manchar a todos...por unos miserables que deciden corromperse". Le agradeció el ejercicio de transparencia decidido al ampliar la investigación interna a cada una de las consejerías y expedientes susceptibles de ser sospechosos. Tras indicar que, de momento, no hay un solo euro de dinero público comprometido, exigió "máxima contundencia" si se detectan fondos públicos "comprometidos".

El portavoz de NC hizo una defensa cerrada de algunos elementos esenciales para la democracia. En primer lugar, de la acción de la justicia. Expuso la necesidad de interferir, "lo menos posible", en paralelo a reclamar responsabilidades, si las hubiera. En segundo lugar, apoyó la labor de los funcionarios públicos frente a quienes intentan ensuciar sin realizar discriminación alguna.

En tercer lugar, amparó a las instituciones públicas con la advertencia de que "siempre" habrá personas "interesadas en manchar" al conjunto en el intento de "minar" la democracia. "Al corrupto, total contundencia. Pero cuidado con poner, en el mismo ámbito, a todo el mundo". Además de "injusto y falso atenta contra la democracia y la fortaleza" de las instituciones que representan a la sociedad, subrayó Luis Campos.

"Debemos seguir extremando" todas las iniciativas contra la corrupción en la esfera de lo público. Pero, también, un rechazo social "más contundente", solicitó Campos. Con carácter general, propuso ser "menos permisivos y no alimentar que todos somos iguales porque es falso, es mentira", sentenció el portavoz parlamentario de NC.

En cuarto lugar, defendió el ejercicio de la buena política. Para el portavoz de los canaristas progresistas, abanderar unas ideas, un modelo de sociedad, de país y de futuro es una de las actividades "más dignas" existentes.

También abordó la esfera de las "exigencias". Al Ejecutivo canario, para que ofrezca su "total colaboración" a la justicia y mantenga, "como hasta ahora, una escrupulosa transparencia" interna, para "actuar de manera inmediata, si se detecta algo". Tras reiterar el apoyo a la decisión de Torres de ampliar la investigación a todas las estructuras gubernamentales, Campos reprobó a quienes hayan usado su cargo público para "delinquir". Categórico se manifestó al rechazar "absolutamente cualquier forma de corrupción". En la esfera privada y, "en especial", en el espacio público, donde "debemos ser siempre un ejemplo", tal y como mantuvo.

"Repudio" a quien haga uso del cargo público para beneficio privado, insistió para observar, a continuación, que la "inmensa mayoría", también en las organizaciones políticas, es gente "honesta y sensata que se dedica a trabajar".

No eludió el "bochorno" causado por las "lamentables y vergonzosas" imágenes publicadas en torno al caso Mediador. Un estado de ánimo de la sociedad que, para Luis Campos, pone en valor que, en Canarias, "no es el ecosistema" general y que, en esta sociedad, "ya no se tolera" la prostitución. Una actividad que "¡ojalá seamos capaces de erradicar!", declaró

"Todo esto lo decimos", añadió, desde la "tranquilidad" de una Nueva Canarias que, en la oposición y en responsabilidades ejecutivas como ahora, "hicimos lo mismo". Un ejercicio de coherencia basado en que "nunca acusamos y siempre dejamos actuar a la justicia".

Luis Campos mantuvo que el Gobierno está dando los pasos adecuados, pero reclamó a Torres que "no le tiemble el pulso, si de detecta una sola anomalía". Donde haya un solo euro en juego, "que hasta ahora no hay", puntualizó, "tiene que actuar con total contundencia, sea quien sea" la gente afectada, demandó el portavoz parlamentario de NC.