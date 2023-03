Fernández de la Puente insta a que el Pacto por la Pesca de la UE vaya acompañado de medidas de apoyo al sector

Canarias/ El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias Ricardo Fernández de la Puente, expresa su preocupación "por el futuro del sector pesquero canario tras la propuesta del Pacto por la Pesca y los Océanos planteada por la Comisión Europea para mejorar la sostenibilidad y resiliencia de la flota europea".

A su juicio, "cualquier acción de este tipo debe tener muy presente la compleja y delicada situación del sector en las islas e ir acompañada de medidas de apoyo que garanticen la pervivencia de esta actividad".



Para el diputado liberal, "el Plan de Acción puede calificarse de decepcionante" porque "no realiza un enfoque equilibrado entre la política pesquera y medioambiental, ya que no tiene en cuenta la dimensión socioeconómica de la pesca". Fernández de la Puente considera necesario que se realice previamente un trabajo científico sólido que considere los puntos de vista biológico, económico y social.

Igualmente reconoce que, aunque es necesario apostar por proteger y restaurar los ecosistemas marinos, los cambios planteados van a conllevar importantes sacrificios para la flota pesquera canaria de cara a los próximos años.

El diputado también señala que el reto de la transición energética en el sector de la pesca y la acuicultura de la UE supone llevar a cabo una adaptación de las actuales embarcaciones y equipos, lo que exigirá de una inversión adicional para un sector que no pasa por su mejor momento y que, en el caso de la flota artesanal canaria - ejemplo de pesca responsable y sostenible - se complicará más aún debido a la reducción de actividad y de ingresos que sufre en los últimos años.

Por ello, insiste en que es necesario que todos estos cambios vayan acompañados de una valoración específica de la actividad pesquera en Canarias, así como la articulación de medidas de apoyo que permitan garantizar una actividad, que además de generar empleo, cuenta con un importante arraigo en las islas.