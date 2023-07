El PP gana las elecciones sin mayoría absoluta y el PSOE podría intentarlo con una coalición

Nacional/ El bloque de PP y Vox no suma mayoría para gobernar, pero tampoco PSOE y Sumar apoyado por sus socios parlamentarios.

El resultado que ha dejado las elecciones generales de este domingo 23 de julio abre un escenario de ingobernabilidad en España con un PP que gana las elecciones, pero que no alcanza con Vox la mayoría para gobernar y un bloque de izquierdas, formado por PSOE y Sumar, que no arma tampoco otro bloque alternativo con los que han sido sus socios parlamentarios (ERC, EH Bildu y PNV) durante la legislatura. Solo con una abstención de Junts sería posible que el bloque de la investidura fraguase una nueva mayoría parlamentaria.