El Cabildo estima que los daños por el incendio forestal ascienden a 80,4 millones de euros

Estos datos han sido trasladados al Consejo de Ministros que previsiblemente declarará mañana la isla como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil –comúnmente conocido como zona catastrófica-. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, y el consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González, detallaron hoy (jueves 31) los daños del incendio. Así, las pérdidas en el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias se cuantifican en unos 64 millones de euros (64.008.344,73 euros), mientras que en el área de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal rondan los 14,2 millones de euros (14.255.000 euros) y en el de Movilidad unos 2,1 millones de euros (2.149.857,15 euros).

Rosa Dávila indicó que "la Delegación del Gobierno en Canarias nos requirió para que hiciéramos una primera estimación y lo ha hecho también con los ayuntamientos de los 12 municipios afectados y la cifra en la que nosotros estimamos los daños está entorno a los 80,4 millones de euros, aunque es provisional hasta que hagamos la valoración definitiva. Hablamos de un incendio que ha afectado unas 14.700 hectáreas, aproximadamente, y que es el más grande que se ha producido en España durante el verano".

Asimismo, la presidenta del Cabildo reclamó la instalación de una base de hidroaviones en Canarias: "Hoy estará en Tenerife la Ministra de Defensa, que va a poder visitar la zona afectada. Esto nos permite hacer una reflexión sobre la necesidad de que Canarias tenga una base permanente de hidroaviones. Creemos que no hay que darle ni una hora de ventaja al incendio y entendemos que nueve horas de desplazamiento es excesivo. Después de este incendio terrible, y de los que lo antecedieron, creo que ya no se cuestiona que Canarias necesita una base permanente de hidroaviones. Así lo trasladaremos formalmente al Gobierno de España, y durante el día de hoy, a la Ministra de Defensa".

Por su parte, José Miguel Ruano explicó que "lo importante es que estamos anticipando unas cantidades provisionales, porque el incendio no ha concluido. De acuerdo con la ley, la evaluación de daños específica se completará en cuanto podamos tener por controlado definitivamente el incendio, y consecuentemente, la evaluación será más precisa. Esperemos que el Gobierno de España atienda, tal y como se comprometió el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, esta demanda porque, al fin y al cabo, es el incendio más grave que ha habido en España durante este verano. Esperamos que esta valoración se concrete, y que nuestra demanda sea atendida".

El consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González, explicó que "el sector primario es uno de los sectores más afectados por el incendio. Se ha hecho una valoración por parte de los cuatro servicios técnicos de la consejería -Agricultura, Ganadería y Pesca, Estructura Agraria y Calidad y Valorización Agroalimentaria- y las pérdidas ascienden a 11,3 millones de euros, a los que hay que añadir unos 3 millones de euros relacionados con la pérdida de la actividad económica como el cierre de establecimientos o los trabajos de limpieza".

"Se han perdido un total de 635 hectáreas de superficie de suelo agrario, donde se han producido daños por valor de 7,5 millones. Hay superficie afectada de una forma temporal que podría recuperarse en uno o dos años y luego hay superficies donde la recuperación será nula. Hablamos de afección a castaños, frutales y, fundamentalmente, a infraestructuras hidráulicas, son las que se han visto más afectadas en el ámbito agrario", indicó González.

El consejero del Cabildo señaló que "en el ámbito ganadero, hemos valorado en 1,5 millones las pérdidas y daños ocasionados por el incendio y fundamentalmente se han visto afectadas cuadras, cuartos de aperos, así como pérdidas en producción de leche y elaboración de quesos, como consecuencia del propio proceso de desalojo".

Valentín González lamentó el daño que ha sufrido el ámbito de la apicultura: "La línea de producción se ha visto muy afectada y ha supuesto la desaparición de más de 3.500 colmenas, a lo que hay que añadir a pérdida de la retama y de los castaños, que era el ecosistema propio de las abejas. Esa afección especial al ámbito apícola ha hecho que vayamos a convocar, la próxima semana, y con carácter de urgencia, la Mesa Insular de la Apicultura, para valorar las actuaciones de forma conjunta con el sector".

Finalmente, las afecciones en las infraestructuras relacionadas con Balten (Balsas de Tenerife) se cuantifican en unos 900.000 euros, aproximadamente. "Son afecciones provocadas por la extracción de agua que ha dañado las balsas de Aguamansa y San Antonio y otros depósitos. La pérdida de agua de riego será una consecuencia que debemos valorar también en cuanto el incendio esté controlado", finalizó González.