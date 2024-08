Un mes para Canarias Destino Startup, el mayor evento del ecosistema innovador y emprendedor

Canarias/ La segunda edición comenzará el 18 de septiembre y se prolongará hasta el día 20 en el Palacio de Congresos de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. El mayor evento del ecosistema innovador y emprendedor del Archipiélago cuenta los días para volver a darle al play, lema con el que engloba el amplio programa que incluye zona expo, ponencias, mesas redondas, congresos y concurso de pitch. Despega la segunda convocatoria con tres días de emprendimiento, innovación, inversión, negocio, networking, encuentros B2B, formación y mucho más.



Entradas

Las entradas para participar del 18 al 20 de septiembre se encuentran disponibles en www.canariasdestinostartup.com El acceso a la Zona Expo en la Sala San Borondón, donde estarán ubicadas 40 startups regionales y nacionales, pymes, grandes empresas e instituciones del ámbito innovador, digital y audiovisual, economía verde, turismo, sanitario, etc, es gratuito previa descarga en la web oficial del evento. La Zona Expo permanecerá abierta el miércoles 18 y jueves 19 de septiembre en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Mientras que el viernes 20, será de 10:00 a 14:00. Para la asistencia a las ponencias, congresos y mesas redondas, las personas interesadas pueden elegir entre entradas Premium de 1 día por importe de 8 euros, Premium de 3 por 20 euros, VIP de 1 por el precio de 35 o VIP de 3 días por 90 euros.

Ya han confirmado su participación como expositores instituciones como el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, AJE Las Palmas, AJE Canarias, AJE Tenerife, AJE Under 30, CEAJE, Enisa, PROEXCA, Canarias ZEC, Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), entidades como CaixaBank DayOne, Red CIDE, Protelum Consultoría, Canarias Excelencia Tecnológica, Lanzadera, Empire Systems, Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), Archipélago Next, Confederación Canaria de Empresarios e Innovegueta. En el espacio startups, conocerás a Kanara, ARTIS, Reboot Academy, Lugar Gestión Cultural y Literaria, Noctuamed, Coco Solutions, Linguistic Factory, Fibras Naturales Canarias (FNC), tokenMYs, Ocean Oasis, Orbisnauta, Appymypets o Extracto.io, entre otras.

'Cómo invertir en startups', un congreso de alto nivel

La sala Jerónimo Saavedra acogerá el 18 de septiembre a las 17:35 horas el interesante congreso 'Cómo invertir en startups', a cargo de Nacho Alonso Cembrano, presidente de PINAMA Capital23, y de Guillermo Soto Ugalde, director general de PINAMA Capital23. Una cita que nadie se quiere perder y que CaixaBank DayOne abrirá con una ponencia de 15 minutos de duración.

A continuación, Nacho Alonso y Guillermo Soto impartirán un taller formativo e informativo orientado a acelerar el desarrollo del emprendimiento y estimular la inversión en startups, combinándolo con el conocimiento de PINAMA Capital23 para crear los estímulos suficientes entre los asistentes para que se inicien en la inversión de startups. El equipo gestor de PINAMA Capital23 reúne más de 25 años de experiencia conjunta en inversión en más de 350 startups a través de vehículos regulados u otras fórmulas más ágiles para canalizar de forma profesionalizada el ahorro privado hacia proyectos innovadores de alto impacto económico y social. Todo un aliciente para identificar iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo del emprendimiento en el Archipiélago.

El congreso versará sobre cómo invertir en startups desde una perspectiva individual y agrupada, así cómo conseguir financiación de inversores profesionales, individuales o agrupados. De la mano de dos expertos como Nacho Alonso y Guillermo Soto, ambos cuentan con extensa experiencia tanto en la inversión en startups como en iniciativas de formación y divulgación en entornos académicos, corporativos y del ecosistema emprendedor-inversor nacional.

Las startups, pymes, grandes empresas, instituciones y participantes en general serán los beneficiarios de esta novedosa iniciativa dentro de Canarias Destino Startup. Será uno de los momentos más esperados y los visitantes que adquieran su entrada Premium de un día o tres días, así como las entradas VIP, formarán parte de un congreso estrechamente vinculado con los objetivos de la segunda edición. Un valor añadido es que PINAMA Capital23 acaba de iniciar su actividad inversora con este nuevo vehículo de inversión y aprovechará su presencia para conocer y evaluar el atractivo de los proyectos locales. El congreso incide de forma particular sobre aspectos tan relevantes para el desarrollo del ecosistema como la divulgación, la formación, la construcción de relaciones entre los diferentes agentes (emprendedores, administraciones e inversores), el fomento de la inversión y la promoción de Canarias, Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria como polo de emprendimiento e innovación.

Asimismo, refuerza el papel de AJE Las Palmas, AJE Canarias, AJE Tenerife y AJE UNDER 30 como facilitador y catalizador del emprendimiento y canalizador de la inversión hacia proyectos del territorio. Representando una oportunidad de visibilizar y prestigiar la iniciativa y el talento canario. El congreso concluirá con Fran Piera, fundador de Ápicegrupo, Successful SPV, un vehículo de inversión en startups que presenten una idea innovadora, escalable y sostenible mediante la aplicación de una tecnología disruptiva, en fases muy muy iniciales. Hablará sobre sobre fondos de inversión en impacto.

Compromiso con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible

Canarias Destino Startup está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el emprendimiento innovador es el motor de todo. Se compromete con la Agenda Canaria 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fijados a través del consenso entre representantes de la sociedad civil, del sector empresarial, del tercer sector, de la academia y de centros de investigación, y de las administraciones públicas de Canarias.

Todo, para transformar el actual modelo de desarrollo y acercarlo a los parámetros de la sostenibilidad y la resiliencia; para acometer las transiciones profundas que permitan hacer frente a los grandes desafíos que enfrentamos; una herramienta que facilite a todos los agentes territoriales de Canarias, tanto públicos como privados, moldear, mejorar e implementar sus planes de acción a favor del desarrollo sostenible.

Descuentos y ventajas

Los participantes y asistentes a la segunda edición de Canarias Destino Startup pueden disfrutar de descuentos en AC Hotel Gran Canaria by Marriot, AC Hotel Iberia Las Palmas 4*, Hotel Livvo Fataga 4*, Hotel Livvo Lumm 4*, Design Plus BEX Hotel, Silken Saaj Las Palmas, Bull Reina Isabel & Spa y Be Cordial.

El Gobierno de Canarias, a través de la ACIISI, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por medio de Turismo LPA, el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, de la mano de Enisa, PROEXCA, CaixaBank DayOne y Hospitales Universitarios San Roque patrocinan la segunda edición de Canarias Destino Startup. Cuenta con la colaboración de AJE Canarias, AJE Tenerife, AJE Under 30, Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Canarias ZEC, Canarias Excelencia Tecnológica, EMERGE, CDTI, Fundación Biodiversidad, Lanzadera y Archipélago Next.