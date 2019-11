El Segundo Dividendo Digital comienza este jueves en Canarias

Durante este cambio de frecuencias, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente su programación a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al apagado de esta última. Esta emisión simultánea tendrá una duración de seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en alguno de ellos y se iniciará a partir del 14 de noviembre en los 88 municipios de la comunidad autónoma de Islas Canarias que reciben la señal de televisión de seis áreas geográficas diferentes. En ellos migrarán de una a tres frecuencias, lo que afectará a distintos canales de televisión.

Por ello, durante los próximos meses, las comunidades de propietarios de los edificios donde se tengan que realizar adaptaciones deberán contactar con una empresa instaladora de Telecomunicaciones registrada para efectuarlas. La información de contacto puede consultarse en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) y en la página web www.televisiondigital.es.

En este sentido, es preciso señalar que el cambio de frecuencias no afectará por igual a todos los edificios. En concreto, deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables, mientras que las viviendas individuales no necesitarán hacer cambios en sus instalaciones. Aquellas comunidades de propietarios que, siendo necesario, no realicen las adaptaciones precisas en los sistemas de recepción de la señal TDT de sus edificios, podrían dejar de ver algunos de los canales de televisión de los que disfrutan en la actualidad hasta que las lleven a cabo. En la comunidad autónoma de Canarias 45.951 edificios, en los que residen 996.082 personas, tendrán que adaptar sus instalaciones durante el proceso del Segundo Dividendo Digital. De ellos, 24.133 edificios y sus 534.565 residentes corresponden a la provincia de Las Palmas, mientras que el resto, 21.818 edificios y 461.517 ocupantes, se ubican en la de Santa Cruz de Tenerife.

De igual modo, para seguir recibiendo la totalidad de canales de TDT, todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios en los que residan y aunque no hayan tenido que realizar ninguna adaptación, tendrán que resintonizar sus televisores a través del mando una vez que finalicen los simulcast, en el primer semestre de 2020, en una fecha que se anunciará en su momento.

Ayudas públicas

El pasado 21 de junio se aprobó por Real Decreto una línea de ayudas destinada a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el Segundo Dividendo Digital. La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 € y 677,95 €, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio.

Las solicitudes, que gestionará la empresa pública Red.es, se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT, entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Será necesario aportar documentación justificativa, como la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas inscritas en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD).

Canales de información a la ciudadanía

Los ciudadanos y ciudadanas podrán consultar todas sus dudas en la página web http://www.televisiondigital.es/ y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879.

PROVINCIA DE LAS PALMAS

Área geográfica de Gran Canaria Norte

Agüimes

Arucas

Firgas

Gáldar

Ingenio

Moya

Palmas de Gran Canaria (Las)

Santa Brígida

Santa María de Guía de Gran Canaria

Telde

Teror

Valleseco

Área geográfica de Gran Canaria Sur

Agaete

Artenara

Mogán

San Bartolomé de Tirajana

Aldea de San Nicolás (La)

Santa Lucía de Tirajana

Tejeda

Valsequillo de Gran Canaria

Vega de San Mateo

Área geográfica de Lanzarote

Arrecife

Haría

Oliva (La)

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

Área geográfica de Fuerteventura

Antigua

Betancuria

Pájara

Puerto del Rosario

Tuineje

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área geográfica de Tenerife

Adeje

Agulo

Alajeró

Arafo

Arico

Arona

Barlovento

Breña Alta

Breña Baja

Buenavista del Norte

Candelaria

Fasnia

Granadilla de Abona

Guancha (La)

Guía de Isora

Güímar

Hermigua

Icod de los Vinos

San Cristóbal de La Laguna

Orotava (La)

Puerto de la Cruz

Puntallana

Realejos (Los)

Rosario (El)

San Andrés y Sauces

San Juan de la Rambla

San Miguel de Abona

San Sebastián de la Gomera

Santa Cruz de la Palma

Santa Cruz de Tenerife

Santa Úrsula

Santiago del Teide

Silos (Los)

Tacoronte

Tegueste

Valverde

Vilaflor de Chasna

Villa de Mazo

Área geográfica de Palma

Frontera

Fuencaliente de la Palma

Garachico

Garafía

Llanos de Aridane (Los)

Matanza de Acentejo (La)

Paso (El)

Puntagorda

Sauzal (El)

Tanque (El)

Tazacorte

Tijarafe

Valle Gran Rey

Vallehermoso

Victoria de Acentejo (La)

Pinar de El Hierro (El)