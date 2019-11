Firmado el convenio IACTEC de colaboración entre el IAC y EMXYS para el desarrollo de recursos tecnológicos, científicos y humanos en el área insular

Con ello, se facilita un entorno accesible en recursos humanos, científicos y tecnológicos: el espacio idóneo para que empresas e instituciones con vocación de I+D colaboren desarrollando nuevas asociaciones y proyectos innovadores. IACTEC se crea como entorno estratégico clave para el desarrollo del talento y de un tejido productivo dinámico e innovador, en Canarias y en España.

El Director del IAC, Rafael Rebolo, indica que la astrofísica y las tecnologías afines atesorada por el IAC pueden aportar valor añadido a los distintos agentes que están surgiendo en este campo, poniendo en valor los resultados de I+D y los conocimientos del Instituto. El objetivo del IAC en esta actividad es capacitar equipos de profesionales capaces de afrontar proyectos espaciales de interés en la astrofísica y la observación de la Tierra.

EMXYS, representada en la firma por D. Francisco J. García de Quirós, es una sociedad limitada especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas electrónicos para adquisición de datos, instrumentación y control en aplicaciones aeroespaciales, científicas e industriales. Está desarrollando una línea estratégica de negocio basada en la comercialización de plataformas de pequeños satélites, así como de los componentes, subsistemas y módulos electrónicos que forman parte de ella. IAC y EMXYS tienen interés en compartir conocimientos y actividades complementarias en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico asociado a la instrumentación científica avanzada.

La observación de la Tierra desde el espacio es un campo que está en ebullición desde la aparición de la mentalidad "Nuevo Espacio". De forma complementaria al diseño de grandes satélites de coste elevado que emplean componentes de extrema fiabilidad y elevado coste. Se están diseñando cargas útiles de observación orientadas a la Tierra con el proyecto ALISIO, cuyo Investigador Principal es el Dr. Álex Oscoz. El objetivo será la puesta en órbita del primer nanosatélite canario para observación de la Tierra.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), a través de su plataforma de colaboración público-privada IACTEC, está interesado en establecer acuerdos de colaboración con agentes públicos y privados del Sistema Europeo y Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. En particular, con organizaciones de carácter industrial con las que compartir conocimientos, relaciones y actividades complementarias en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico, asociado a la instrumentación científica avanzada, de interés para astrofísica y disciplinas afines, como el espacio.

Los convenios están abiertos a empresas nacionales y extranjeras y garantizan el cumplimiento de los principios generales de la actuación administrativa de la Ley 40/2015, reforzando los principios de promoción de la competencia: no presuponen ninguna ventaja a la empresa firmante en procedimientos de contratación presentes o futuros en los que el IAC sea poder adjudicador y no tienen exclusividad. En los convenios con entidades privadas, el IAC refuerza la transparencia de la Ley 19/2013, publicando íntegramente tanto los convenios marco como, en su caso, los convenios específicos de desarrollo.

Rogamos a los medios digitales que, cuando publiquen información sobre una nota de prensa del IAC, incluyan al final de su noticia "Más información en ww.iac.es/prensa".

https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias