El IAC reivindica la labor de sus trabajadoras en el Día Internacional de la Mujer

El personal del IAC lo forman 437 personas entre funcionarios y personal laboral, fijo y temporal, incluido el personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Gobierno de Canarias y de la Universidad de La Laguna (ULL), como miembros del Consorcio Público IAC. De esta cifra, 129 son mujeres que participan en prácticamente todas las áreas de actividad, en sus diferentes centros de trabajo y observatorios. Actualmente, algunas mujeres ocupan puestos de responsabilidad, como la subdirección, la gerencia de Investigación y Enseñanza, o la jefatura de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica. Del total de mujeres vinculadas a la Astrofísica en las Islas, cerca de 40 lo hacen en las instituciones científicas presentes en los Observatorios de Canarias.

Astronomía para todos

Entre las actividades con motivo de la efeméride, Casiana Muñoz Tuñón, investigadora experta en galaxias y calidad del cielo y subdirectora del IAC, y Sandra Benítez Herrera, astrofísica divulgadora, participarán hoy lunes en el ciclo anual de conferencias "Astronomía para Todos", organizado por el Grupo de Observadores Astronómicos de Tenerife (GOAT) y que tendrá lugar, respetando todas las medidas de seguridad requeridas frente a la COVID-19, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, de Museos de Tenerife, a partir de las 19:00h. El acto se abrirá con un mensaje en vídeo de Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad.

A continuación, Casiana Muñoz-Tuñón dará la bienvenida y destacará la importancia para la sociedad de que la mujer sea coprotagonista. Por su parte, Sandra Benítez Herrera presentará la charla "Astrónomas Ocultas", en la que dará a conocer a grandes astrónomas que, desde la Antigüedad, han hecho contribuciones fundamentales para el avance de esta ciencia, pero que no siempre obtuvieron el merecido crédito. Esta charla también podrá seguirse en directo en internet en este enlace: https://youtu.be/irHjnKOjTBQ

Personal del IAC está colaborando con medios de comunicación destacando el papel de la mujer en la Ciencia. La astrofísica divulgadora de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) Nayra Rodríguez Eugenio participó en una entrevista de televisión y abordó la infrarrepresentación de las mujeres en los estudios y profesiones científico-tecnológicos y las acciones que el IAC desarrolla para mejorar esas estadísticas. La astrofísica Adriana de Lorenzo-Cáceres ha escrito un artículo titulado "¡Las mujeres no pueden ser astrofísicas!", frase de los compañeros de colegio de una niña que manifiesta su deseo de serlo, en una ficción que refleja la situación a la que se han tenido que enfrentar la mayoría de científicas a lo largo de la Historia. La investigadora del IAC Carme Gallart, experta en galaxias, hablará en una tertulia radiofónica sobre proyectos que están realizando, centrándose en su propia experiencia.

También en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, de Museos de Tenerife, la investigadora Julia de León participó el pasado viernes, 5 de marzo, en la charla sobre el episodio 6 de la serie COSMOS, perteneciente al ciclo de conferencias "COSMOS y el legado de Carl Sagan", en el que se analiza cada uno de los 13 episodios de la legendaria serie y qué avances se han producido en estos 40 años. El vídeo de la charla está disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/wtFtkELTl-A

Premios y distinciones

A la investigadora Mercedes Prieto Muñoz, una de las pioneras de la Astrofísica en España, el IAC le ha hecho entrega de la escultura conmemorativa oficial que le correspondía por su jubilación. Precisamente, esta astrofísica y profesora de la ULL ya recibió en 2016 uno de los premios que concede el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la ULL coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Experta en la formación y evolución de las galaxias, fue la primera astrónoma observacional en Canarias. Puede consultarse una entrevista con ella en:

https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/mercedes-prieto-munoz-en-el-puzzle-de-la-formacion-y-evolucion-de-las-galaxias-nos-quedan-pocas-piezas

La astrofísica Mercedes Muñoz Prieto. Crédito: Casiana Muñoz Tuñón (IAC).

La astrofísica Beatriz Villarroel ha sido galardonada hoy en Suecia, donde trabaja actualmente, con uno de los premios L'Oreal-Unesco "for Woman in Science", por su trabajo en el proyecto VASCO (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations), en el que trabaja desde que forma parte del IAC. El objetivo de este proyecto es el de escanear el cielo identificando objetivos astrofísicos interesantes para el análisis de seguimiento con patrones de variabilidad extremos, exóticos o extraños.

- Enlace a la nota de prensa: https://www.sverigesungaakademi.se/1795.html

- Vídeo del proyecto VASCO: https://youtu.be/i-rQ0cHeRPA

La astrofísica Beatriz Villarroel. Crédito: Karl Nordlund

Otras actividades

El IAC continúa con el proyecto "Habla con Ellas: Mujeres en Astronomía". El objetivo es crear nuevos referentes profesionales femeninos entre las y los más jóvenes. Investigadoras, ingenieras y astrónomas del IAC y colaboradoras de otras instituciones astrofísicas realizan videoconferencias con los centros educativos que las solicitan, en las que hablan sobre su trabajo y contestan a las preguntas del alumnado. La nueva edición se inició el mes pasado y ya se han realizado 29 actividades con centros educativos de toda España, dirigidas a alumnado desde Infantil hasta Bachillerato, y 30 más están ya programadas para las próximas semanas. El proyecto sigue abierto a la recepción de solicitudes.

Asimismo, entre otras actividades, el IAC continúa con la serie audiovisual "Niñas que rompieron un techo de cristal mirando al cielo", disponibles en los canales de vídeo del centro. Iniciada en 2017 como parte de un proyecto de género, esta serie estrenó recientemente su séptimo capítulo con motivo del "Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia" celebrado el pasado 11 de febrero. Cada capítulo de la serie recoge en breves declaraciones las historias personales y profesionales de cuatro astrofísicas o ingenieras que trabajan en este centro de investigación. En los vídeos responden a tres preguntas: ¿Qué querían ser cuando eran pequeñas? ¿Qué estudiaron para dedicarse a la Astrofísica? Y ¿en qué trabajan actualmente? El objetivo último es promover el interés de niñas y jóvenes por las carreras científicas y tecnológicas. Recordamos que pueden ver los siete capítulos realizados hasta la fecha en: https://www.youtube.com/playlist?list=PL97-eCSWzY-jhDAkIpG5dye2kxYtcNkV3

También recordamos que pueden consultar el número especial de la revista "Paralajes" del IAC dedicado a mujeres en Astronomía en: https://www.iac.es/es/divulgacion/ediciones/paralajes-mujeres-en-astronomia

Plan de igualdad

A lo largo de 2020, la Comisión de Igualdad completó la elaboración y redacción del III Plan de Igualdad del IAC. Para ello, se hizo el seguimiento final de la puesta en marcha del II Plan de Igualdad y se actualizó el informe de diagnóstico, haciendo un esfuerzo importante para recopilar y analizar, por primera vez, datos sobre los procesos selectivos. De igual forma, el grupo de trabajo, mediante un procedimiento participativo, recabó una serie de medidas que luego fueron seleccionadas por el personal del IAC a través de una encuesta.

El plan final incluyó también el estudio cualitativo sobre la situación de las mujeres investigadoras en el IAC realizado en 2018 y las propuestas de acciones planteadas por el Grupo de Trabajo, y se elaboró un plan de actuación detallado con propuesta del cronograma y estimación de medios materiales y personales necesarios para llevar a cabo la implementación de las medidas.

En diciembre 2020, el Comité de Dirección del IAC aprobó el III Plan de Igualdad del centro, después de solicitar al Comité de Empresa valoración del mismo. Posteriormente, lo dotó de presupuesto para 2021.

Asimismo, en 2020 se reanudó la coordinación de los planes de igualdad de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además de organizar las reuniones con todos los OPI, se organizaron dos cursos de formación en Igualdad, uno básico de 15 horas y otro avanzado de 25 horas, que se impartieron por videoconferencia. Asistieron 6 personas (4 mujeres y 2 hombres) al básico y otras 6 personas (5 mujeres y 1 hombre) al avanzado. En ambos cursos, participaron personas de dentro y fuera de la Comisión de Igualdad (CI).

Esta Comisión sigue involucrada en la Red Tenerife Violeta del Cabildo de Tenerife que coordina las políticas de Igualdad en la isla de Tenerife, así como en la Red GENERA, "Gender Equality Network in the European Research Area" (H2020), asistiendo a las reuniones periódicas, que este año han sido virtuales.