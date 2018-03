Canarias/ El sindicato resalta que dos de cada tres docentes son mujeres, el 60% de los cargos directivos en educación son mujeres y de ellas más de 500 directoras de centros.

ANPE Canarias, sindicato mayoritario de enseñanza pública no universitaria en Canarias, señala en el Día Internacional de la Mujer, que la aportación docente contra la lacra del machismo estriba en una educación en igualdad. Para obtener este resultado, el sindicato ha destacado que se debe garantizar la formación al profesorado en esta materia, así como valorar los proyectos educativos que se destinen a tal fin. Para estas siglas, abanderar la igualdad desde una profesión sin diferencias salariales (al contrario que otros sectores, el educativo no sufre esta discriminación en la enseñanza pública), donde la mujer conforma la mayoría de sus profesionales y no se enfrenta a techos de cristal que le impidan aspirar a la dirección de un centro u optar por la Inspección, supone "el orgullo de ser ejemplo y modelo para el alumnado y resto de la sociedad", ha apuntado el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo.