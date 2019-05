Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna

La Laguna/ La catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática, Rosa Mª Aguilar Chinea, ha resultado hoy 28 de mayo elegida rectora de la Universidad de La Laguna, al haber obtenido más del 63,6% de los votos, frente al 36,4% conseguido por Gloria Rojas en esta segunda vuelta de los comicios universitarios.

Aguilar ha ganado con holgura en todos los sectores. Así, se ha hecho acreedora del voto favorable del 59% del profesorado doctor con vinculación permanente; del 62,9% de los docentes sin permanencia; del 66% del alumnado y del 81,2% del Personal de Administración y Servicios (PAS).



La nueva rectora de la Universidad de La Laguna, procedente de La Gomera y con 48 años, es la segunda mujer que ha ocupado este cargo en este centro académico, dado que la primera fue Mª Luisa Tejedor Salguero, cuyo mandato transcurrió entre 1990 y 1995.

Como ya se ha señalado en otras ocasiones, el voto en estas elecciones es ponderado, de forma que el del profesorado permanente vale un 51% del total, el de los docentes no permanentes ocupa un 9%, el del alumnado alcanza un 30% y el del PAS un 10%.

El índice de participación en la jornada electoral de hoy, que ha transcurrido con total normalidad, no difiere demasiado de la primera vuelta, quizá con un leve descenso en todos los sectores. Así, en el sector del profesorado con vinculación permanente se registró una participación del 82,55%, el de los docentes no permanentes se alzó con un 60,03%, frente al 76,62% del PAS. La ya habitual escasa presencia del alumnado en estos comicios se ha agravado en esta segunda vuelta un poco más, con más de un millar menos de votantes, de tal modo que apenas supera el 11,89% del total del colectivo convocado, 19.520 estudiantes.

Currículo de la nueva rectora

Rosa Mª Aguilar es catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática en el Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas. Se licenció en Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1993 y leyó la tesis doctoral en Informática en la Universidad de La Laguna en 1998.

Su trayectoria docente comienza a finales de 1993 en esta universidad hasta que en el año 2015 obtiene la cátedra de Ingeniería de Sistemas y Automática. Ha impartido docencia en muchas titulaciones y en algunos programas de doctorado de otras universidades. Ha dirigido cuatro tesis doctorales y tiene reconocidos tres sexenios de investigación y solicitado el cuarto.

Su actividad investigadora inicial dentro del grupo de computadoras y control se desarrolla en diversas líneas (control, simulación, educación, etc.) y, a raíz de su tesis doctoral, empieza a liderar una nueva línea de investigación sobre sistemas discretos y análisis de datos. Actualmente sus proyectos activos abordan tres líneas de trabajo: energías renovables con el ITER, turismo en colaboración con la ULPGC, y bioingeniería, concretamente en el Trastorno del Espectro Autista, con neurofisiólogos de la Universidad de La Laguna.

Ha participado en algo más de 20 proyectos de investigación competitivos, en tres de ellos como investigador principal, y en un número similar de proyectos de transferencia con empresas. Ha publicado más de 40 artículos en revistas nacionales e internacionales, 30 de ellas indexadas en JCR, de los cuales 10 en el primer cuartil. Ha presentado más de 60 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.

Su compromiso con la gestión universitaria le ha llevado a ser subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, secretaria del Departamento de Física Fundamental y Experimental, directora de la Escuela Técnicas de Ingeniería Civil e Industrial, vicerrectora de Servicios Universitarios y vicerrectora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Actualmente es presidenta del Spanish Modeling and Simulation Group, representante española en la Federación Europea de Grupos de Simulación, miembro de la Junta Directiva del Comité Español de Automática y de otros organismos internacionales de su rama de conocimiento.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)