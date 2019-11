El Consejo Autonómico de ANPE Canarias exige no dar "ni un paso atrás" en los logros sindicales

El Consejo Autonómico de ANPE Canarias, reunido el sábado en Gran Canaria, advierte a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que "no dará ni un paso atrás" en los logros sindicales cosechados en los últimos años. El máximo órgano de participación del sindicato con más representación en la escuela pública de Canarias, que contó con la presencia del presidente nacional, Nicolás Fernández, y su vicepresidente, Francisco Venzalá, trasladará en los próximos días un documento que recoge todas las reivindicaciones planteadas en este encuentro, que van desde el abono de las cuantías de los sexenios pactadas para 2020 hasta el incremento "real" de la financiación de la enseñanza no universitaria en el Archipiélago y la necesidad de trabajar por un pacto educativo a nivel estatal que garantice la misma inversión por alumno en todas las comunidades autónomas.

Este órgano de participación del sindicato, que se celebra después de que se hayan convocado también los consejos provinciales, sirvió para analizar la actualidad educativa tanto a nivel regional como nacional. La presencia de los máximos representantes nacionales de la organización permitió abordar las dificultades existentes en la actualidad para alcanzar un pacto educativo que permita derogar la LOMCE y poner en marcha una nueva ley. Fernández insistió en la necesidad de conseguir al menos un acuerdo de mínimos, centrado en aquello que une a todas las partes, y garantizar que todo el alumnado en España reciba los mismos recursos, contribuyendo así a asegurar la igualdad de oportunidades.

Venzalá, por su parte, analizó los retos a los que se enfrenta el sindicalismo en pleno siglo XXI, especialmente dentro del área educativa, y qué obstáculos debe sortear para responder a las nuevas demandas de los usuarios actuales.

Tanto el presidente autonómico, Pedro Crespo, como el vicepresidente en las Islas, Víctor González, detallaron los retos específicos que afectan al profesorado del Archipiélago y lamentaron "la perversión que se está haciendo con los objetivos de la Ley Canaria de Educación".

"El texto legal señala que hay que alcanzar al menos el 5% de inversión en educación no universitaria en función del PIB, pero no sólo nos olvidamos siempre de ese "al menos", sino que la Consejería incluye en sus previsiones de crecimiento económico la enseñanza universitaria. Estamos totalmente de acuerdo con aumentar los recursos para esas enseñanzas, pero sin engaños. No podemos permitir que se pervierta la ley, porque al final no llegaremos a cumplir lo que establece y nuestro sistema, nuestra enseñanza pública, no mejorará", advirtió Crespo.

Por último, el presidente de ANPE Canarias también subrayó la necesidad de mantener la unidad sindical para reclamar el abono de la subida de los sexenios pactada para 2020, que no está incluida en el proyecto de ley de presupuestos remitido al Parlamento de Canarias. "No podemos retroceder en las conquistas laborales que hemos ido logrando con tanto esfuerzo, los diputados deben enmendar ese texto", concluyó Crespo.