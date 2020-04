Los alumnos de la Escuela de Música reclaman al Ayuntamiento de Las Palmas de GC que mantenga las clases online mientras dure el estado de alarma

Los alumnos reclaman una solución inmediata al cierre de la Escuela y que se restablezca la enseñanza on line cuanto antes.

Los alumnos y alumnas creemos que desde alguna Sociedad Pública del Consistorio se podría gestionar temporalmente la Escuela ya que se mantienen las partidas presupuestarias destinadas a la misma.

Queremos poner de manifiesto la gran profesionalidad que han demostrado en todo momento los profesores de la EMEM, adaptando sus enseñanzas y metodologías. Para la realización de estos cambios, la empresa no ha tenido que dotar a los trabajadores de nuevos recursos sino que han tenido que aportar los suyos, dando puntual cuenta del proceso a la dirección del Centro. Nos han llegado muchos mensajes de alumnos y padres solicitando que se reanuden las clases online porque justo en estos momentos es cuando más las necesitan.

No comprendemos por qué se han suspendido las clases on line anunciadas por la EMEM en el comunicado del 18 de marzo en las redes sociales de que todo el equipo de la Escuela impartiría la formación a distancia ¿Por qué aducen ahora la imposibilidad de ejecutar el contrato a través de las clases online cuando después de anunciarlas se han puesto en marcha y con bastante éxito? De hecho, no se habían producido bajas significativas de alumnos y el Ayuntamiento continuaba pagando la mensualidad con normalidad. El seguimiento y la aceptación del cambio propuesto fue muy bien recibido y el trabajo realizado es visible en las distintas redes sociales,

Es incomprensible que el Consistorio haya aceptado la suspensión del servicio "por ser imposible la ejecución" asumiendo pagar a la empresa una indemnización por daños y perjuicios.

Desde la Asociación manifestamos nuestra disconformidad por la drástica decisión tomada por la empresa EULEN con el consentimiento del Ayuntamiento. Según nuestros datos, la mayoría de las Escuelas de Música de las Comunidades Autónomas continúan abiertas de manera online a pesar de la crisis.

El Ayuntamiento no tendría que haber aceptado la suspensión del contrato puesto que el servicio se estaba realizando de manera efectiva. El artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, facilita la suspensión de contratos públicos que no puedan prestarse debido a la situación de alerta, pero el Artículo 9.2 del Real Decreto 463/2020 establece que "durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible".

La UNESCO anima a los gobiernos a la implementación rápida de sistemas de aprendizaje a distancia para evitar la brecha social generada por la suspensión de las clases. En cuanto a la enseñanza musical, la Confederación Española de Sociedades Musicales ha enviado al Ministerio de Cultura, a solicitud del propio ministro, 33 medidas para paliar el impacto de la declaración del estado de alarma sobre el sector cultural y las sociedades musicales. En la medida 14ª especifica como necesario "Garantizar la continuidad de los contratos laborales y mercantiles del personal docente y no docente de las Escuelas de Música y Conservatorios por parte de los Ayuntamientos y otras Corporaciones locales, tanto si el servicio se presta en gestión directa como si se hace de forma indirecta, evitando los ERTE en estos centros, afectando tanto a la plantilla estable como a la menos estable, que a menudo se contrata por horas".

El estado de Alarma ha supuesto el cambio temporal del sistema de enseñanza del presencial al online, no teniendo validez la pretensión de que figure especificado en el contrato inicia. Además de que sería incomprensible que el propio Ayuntamiento solicite a sus funcionarios el trabajo desde casa por vía telemática y no se lo permita a una empresa concesionaria.