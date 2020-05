El Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha los primeros 50 cursos de la Escuela Virtual de Formación Gratuita

Dicha plataforma, según la concejala de Empleo, Ana Delia Darias, destaca "por su fácil manejo" y recoge una amplia relación de propuestas formativas multimedia e interactivas de diferentes contenidos y familias profesionales, "destinadas a mejorar la capacitación profesional, enriquecer el currículo y diversificar las posibilidades de empleo de los chicharreros y chicharreras", quienes a través de la metodología online "tendrán la facilidad de organizar su propio ritmo de trabajo y compaginar estos estudios con su vida laboral o familiar". Como resaltó la edila, "el objetivo principal de esta novedosa acción es proporcionar a las personas las herramientas que les permitan diseñar su carrera y futuro profesional en unos momentos de cambio e incertidumbre como los que vivimos a consecuencia de la crisis por la pandemia".Santa Cruz Form@ ofrece la ventaja de una formación online flexible, disponible las 24 horas y los requisitos para beneficiarse de ella son estar empadronado/a en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y no estar inscrito en más de un curso al mismo tiempo. La plataforma, según avanzó la concejala "irá complementando sus acciones formativas en cinco tandas de medio centenar de cursos cada una". Así, ya está abierto el plazo para inscribirse en cualquiera de los cursos, sobre los que se detalla objetivos, programa y metodología en la misma plataforma.El alumnado podrá elegir entre un módulo de Comercio y Marketing, que incluye la aplicación de las técnicas de venta en inglés para interactuar oralmente con fluidez y espontaneidad en situaciones de comunicación interpersonal cliente-consumidor; y otro de Restauración, que dota de los conocimientos necesarios en Lengua Extranjera Profesional (inglés) para mejorar la prestación del servicio y atender correctamente las peticiones de la clientela. Ambos cursos tienen una duración de 100 horas.Asimismo, se ofrece la posibilidad de matricularse en el módulo de Informática y Comunicaciones, que propone dos cursos de Comunicaciones, de 25 horas de duración cada uno, y formación en Correspondencia Comercial con Aplicaciones de Word y Outlook 2010; y ocho cursos de contenidos informáticos de 40 horas cada uno: Access 2016 Avanzado, Excel 2016 Avanzado, Iniciación a Excel 2016, Iniciación a Word 2016, Powerpoint 2016 Avanzado, Word 2016 Avanzado y Powerpoint 2016 Inicial.Igualmente, se proporciona una docena de Clases de Apoyo Escolar en algunas materias como Matemáticas, Lengua, etc., con recursos formativos como actividades y vídeos explicativos de docentes especializados para mejorar el expediente académico, que abarca 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Bachillerato.Además, Santa Cruz Form@, que también se alberga dentro de la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz www.santacruzgestionacovid.com, incluye 25 acciones formativas de 25 horas cada una, en formato audiovisual y que combinan videoconferencias, tutoriales, foros, supuestos prácticos, etc. en las siguientes materias: Asertividad, Adaptación al Cambio, Coaching, Creatividad, Escucha Activa y Empática, Felicidad en el Trabajo, Habilidades de Comunicación, Inteligencia Emocional, Interacción Personal, Liderazgo, Marca Personal, Mindfulness, Motivación, Negociación y Persuasión.APUESTA POR IDIOMASPara ajustarse a la demanda actual, la plataforma Santa Cruz Form@ concede gran valor a los idiomas y oferta hasta 13 cursos. Las personas que deseen iniciarse en el idioma o perfeccionar su uso, de acuerdo a sus conocimientos previos, cuentan con Inglés A1 (1ª parte), de 50 horas de duración; Inglés A1 (2ª parte), de 60 horas; Inglés A2 (1ª parte) e Inglés A2 (2ª parte), de 55 horas ambos; Inglés B1 (1ª parte), de 50 horas e Inglés B1 (2ª parte), de 70 horas. Para niveles más avanzados, se oferta Inglés B2 (1ªparte) e Inglés B2 (2ª parte), ambos de 60 horas de duración. Igualmente, el alumnado podrá decantarse por los cursos de Alemán A1 y A2, de 100 horas de duración ambos.También se proporciona un módulo de Atención Telefónica en Inglés de 25 horas para la mejora de la destreza lingüística y conversacional en esa lengua para situaciones específicas que se presenten al teléfono, diferenciando aspectos coloquiales y formales. Además, se contempla Inglés para Comercio, de 75 horas, con el objetivo de capacitar a los participantes para atender correctamente a los clientes de origen extranjero tanto en su recepción y despedida, como en la descripción de los productos. Asimismo, Inglés para Hostelería, con 75 horas de duración, forma al alumnado para que que adquiera las destrezas adecuadas para el trato al cliente en ese idioma.La plataforma de formación Santa Cruz Form@ cuenta con una extensa lista de preguntas frecuentes (FAQs), que intenta proporcionar toda la información necesaria para el acceso y uso de esta plataforma. Estas preguntas frecuentes también se encuentran disponibles en la página web www.santacruzgestionacovid.com