El Ayuntamiento de Santa Cruz y los directores de los CEIP preparan el inicio del próximo curso escolar

Santa Cruz de Tenerife/ José Manuel Bermúdez y la concejala de Educación, Claudia Reverón, escucharon las necesidades de los centros educativos, a los que les manifestaron que están pendientes de las directrices de la Consejería autonómica para saber los protocolos, ratios y espacios que habrá que emplear en esta nueva normalidad y las ayudas precisas para cada instalación. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Educación, Claudia Reverón, se reunieron esta mañana con casi la totalidad de los directores y directoras de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del municipio para sondear sus necesidades y preparar el inicio del próximo curso escolar, estando aún pendientes, como no puede ser de otra manera, de las directrices que deberá formular la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es la administración competente en esta materia.



Bermúdez inició el encuentro manifestando "mi gratitud a la importantísima labor realizada por los docentes de todo el municipio durante el confinamiento, casi sin medios y sin directrices, pero con mucha profesionalidad y cariño hacia alumnos y familias". Al mismo tiempo avanzó que se trataba de "retomar los contactos telemáticos iniciado con muchos directores y directoras en pleno confinamiento, para escuchar sus problemas y buscar soluciones, atendiendo a la demanda de información y que será la línea medular de esta nueva etapa: la Covid nos ha enseñado que podemos estar en contacto a través de la tecnología y ese es nuestro primer compromiso".

Por su parte, Reverón coincidió con los directivos de los centros en que "hay varias incertidumbres de cómo afrontar el próximo curso, ya que aún se está a la espera de las instrucciones que deberán formularse a los centros educativos por parte de la Consejería de Educación y que tienen que ver con los protocolos de seguridad en la aplicación de las clases presenciales, espacios, deporte, ratios, etc., que serán elementos que nos permitan definir, entre otras, la acogida temprana o las actividades extraescolares".

El alcalde incidió en que "es la segunda reunión sectorial que realizamos desde el pasado lunes, tras la primera dedicada a la Atención Social, lo que da una dimensión clara de la importancia que tiene para nuestro equipo la Educación, conscientes de que es un eje vertebrador del futuro de nuestro municipio y una de las claves para la conciliación familiar y laboral".

Directores y directoras de los 28 CEIP que asistieron a la reunión coincidieron en su mayoría en la necesidad de limpieza más frecuente y rigurosa de los centros, el uso de los comedores, la acogida temprana o las actividades extraescolares o de permanencia en las instalaciones como mecanismo de conciliación de la vida laboral y familiar, además de exponer por parte de casi todos los directivos algunas particularidades de sus respectivos colegios.

Bermúdez adelantó "la plena disposición del Ayuntamiento para ayudar allí donde no lo haga la Consejería de Educación, aunque no podemos suplantar sus competencias. Nosotros estamos para el mantenimiento de los centros y para echar una mano en donde haga falta, pero será la Consejería la que deba dar las instrucciones y fijar los protocolos, tanto en materia educativa como en la implantación de las medidas de seguridad en las instalaciones".

"Debemos estar mejor preparados –incidió el alcalde- por si se produce un nuevo confinamiento, sobre todo para garantizar que los escolares reciban las clases de manera telemática. Por eso son imprescindibles planes de actuación si hicieran falta y recursos para las familias más necesitadas y que no pueden disponer de tabletas o tener acceso a internet, que habrá que contemplarlas como prioritarias para superar la conocida como brecha digital".

Reverón, por su parte, añadió "una vez que se dispongan de las instrucciones por parte de la Consejería, nos pondremos a su disposición para abordar la atención temprana, las actividades extraescolares o permanencia, la limpieza y desinfección de los centros, y cuantas otras necesidades vayan surgiendo".

En el capítulo de los techados de las canchas deportivas de los primeros cinco colegios cuyas obras ya están finalizadas, la concejala manifestó que "se está a la espera de recibir las obras oficialmente y algún que otro detalle menor para que, cuanto antes, puedan estar plenamente operativas", apartado este en el que el alcalde adelantó que "se buscará la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para avanzar en el techado de otras 5 canchas en otros tantos colegios de los cinco distritos".

Para finalizar, José Manuel Bermúdez les adelantó a los directores y directoras de los CEIP que "las dos líneas sobre las que se aplicará el nuevo gobierno de Santa Cruz serán la atención de las necesidades de todo tipo de las familias más vulnerables del municipio, para las que se destinarán cuantos recursos sean precisos, y el mantenimiento del tejido productivo de la ciudad, sin el cual no se mantendrían los puestos de trabajo y aumentaría la demanda de atención social".