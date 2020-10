FeSP UGT Enseñanza denuncia la competencia desleal de las ludotecas hacia los centros privados de educación de 0 a 3 años

Canarias/ Muchos de estos centros están ofreciendo este servicio educativo sin contar con la licencia oportuna por parte de la Consejería.

Desde la Federación también pone de manifiesto la "preocupación" ante los posibles incumplimientos de las medidas anti Covid 19 que la Consejería sí exige a los centros homologados.



FeSP UGT Canarias, a través del sector de la Enseñanza, denuncia la competencia desleal que vienen realizando las denominadas ludotecas a los centros privados de educación de 0 a 3 años. Muchas de estas instalaciones, carecen de los permisos y licencias que debe otorgar exclusivamente la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y sin embargo ofrecen actualmente ese servicio.

Asimismo, desde la Federación también preocupa los posibles incumplimientos de las medidas de seguridad anti Covid-19, que sí son de rigurosa exigencias para los centros homologados. Actualmente, el número de centros autorizados es de 209 EEII en Canarias y cuentan con más de 1300 trabajadoras y trabajadores docentes se dedican a este sector, siendo la mayoría de este personal mujeres. En estos momentos, ninguno de los centros supera el 50% de niños/as, por lo que no podrán sacar del ERTE a la totalidad de trabajadoras.

Ante este cúmulo de despropósitos e incertidumbres, desde el sector de Enseñanza de la FeSP-UGT Canarias, solicitamos la convocatoria urgente de una Mesa sectorial Tripartita de la Educación (Consejería, patronales y sindicatos), para poner solución a esta preocupante situación.

La situación se agrava con la apertura de una gran cantidad de ludotecas, que pertenecen a otro ámbito y que no están según la Orden de 31 de enero de 2011, para impartir el primer ciclo de Educación Infantil, pero que, haciéndose llamar "Guarderías", acogen a niños/as de 0 a 3 años. Desde Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (ACINTE), se reclama el respaldo de la Consejería de Educación, y se hace hincapié en la existencia de un proyecto de decreto por el que se regula la actividad las ludotecas, de los centros de ocio infantil, así como de los espacios de actividades infantiles no convencionales en la CCAA de Canarias.

A la espera de la ayuda prometida

Por otra parte, estas Escuelas Infantiles Privadas siguen a la espera de una ayuda económica de 2.000 euros, que les prometió el ex Consejero de Educación José A. Valbuena, durante su paso fortuito por la Consejería de Educación, para afrontar la crisis económica ocasionada por el cierre de estos centros durante el confinamiento.

Desde ACINTE se ha solicitado también cita expresa con la nueva Consejera de Educación, para comunicarle en persona y de forma oficial la situación desesperada en la que se encuentran y que está generando el cierre de estos Centros Infantiles Privados.