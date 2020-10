ANPE Canarias aplaude el esfuerzo del profesorado para garantizar la docencia presencial en el Día Mundial de los Docentes

ANPE Canarias aplaude el esfuerzo del profesorado del Archipiélago para garantizar la docencia presencial en el contexto de emergencia sanitaria actual. Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de los Docentes, el sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria de las Islas reconoce la contribución de los más de 25.000 profesionales en activo para crear entornos seguros y que el alumnado pueda continuar con su formación.

El lema escogido este año por la UNESCO para conmemorar la efeméride - "Docentes, liderar en la crisis, reinventar el futuro"- está directamente relacionado con la actualidad que le ha tocado vivir al mundo entero como consecuencia de la crisis sanitaria. ANPE Canarias subraya la necesidad de poner en valor la figura de los docentes, que han trabajado sin descanso para aplicar los protocolos sanitarios, a pesar de que no son expertos en la materia y de que las instrucciones se actualizan de forma continua. No obstante, recalca que es indispensable más apoyo de la Administración.

"El empeño de los docentes ha permitido que en la actualidad se hayan podido rastrear a tiempo los casos que se han ido detectando en las aulas y que no haya habido grandes problemas, pero necesitamos más apoyo por parte de la Consejería", destaca Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias. "Los equipos directivos, los coordinadores covid y el resto de profesionales están haciendo un trabajo excelente, pero no siempre cuentan con los medios necesarios para ello. No todos los centros tienen presupuesto para mantener las medidas de seguridad y demandan más apoyo especializado. Insistimos en que lo más recomendable sería que la Consejería pusiera en marcha un servicio de enfermería escolar, aunque fuera por zonas, que nos permita enfrentar con éxito la próxima oleada, que, además, coincidirá con otoño o invierno, es decir, vendrá acompañada de otras patologías", añade.

ANPE Canarias es consciente de que en todos los ámbitos -también el educativo- lo urgente tiene que ser atendido en primer término, pero insta a la Consejería de Educación a reanudar las mesas de negociación para seguir abordando numerosos asuntos pendientes en la agenda educativa de las Islas. "Es importante que fijemos un calendario y vayamos atendiendo otras cuestiones a las que ya llegábamos tarde antes de la crisis sanitaria".

A juicio del sindicato, el aumento de plantilla detectado este curso debe mantenerse y no limitarse al período que dure la pandemia, puesto que el Archipiélago arrastra desde hace años un déficit estructural de profesionales. "El aumento de docentes era necesario mucho antes de que nos tuviéramos que enfrentar al coronavirus. Canarias es una de las comunidades con más alumnos por docentes a tiempo completo. Necesitamos más profesorado y más estabilidad de los claustros para desarrollar proyectos educativos a medio plazo que redunden en la mejora de los resultados educativos", precisa Crespo.

Igualmente, el sindicato recuerda que entre los asuntos pendientes de la educación en Canarias está impulsar un verdadero plan de infraestructuras educativas que dé respuesta a las necesidades de escolarización de Canarias y que acabe con instalaciones obsoletas e inadecuadas para la práctica docente.