Yanes pide aumentar un 30% el presupuesto de Servicios Sociales

Canarias/ El Diputado del Común se reunió con representantes de la Plataforma 'Por una Renta Canaria Digna' quienes denuncian retrasos en la tramitación de las ayudas.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con representantes de la Plataforma 'Por una Renta Canaria Digna', quienes denuncian el retraso en la tramitación de esta ayuda social.



La portavoz de la Plataforma, Inma Évora, señaló que "una de cada tres personas en Canarias vive bajo el umbral de la pobreza o en pobreza extrema y, además, estos datos van creciendo debido a que las ayudas, como es el caso de la Renta Canaria de Ciudadanía, no están llegando". Además, añadió que "la situación es grave por el tiempo en el que se dilatan las tramitaciones incumpliendo el plazo que estipula la Ley. Los expedientes no se están revisando y la Administración está negando la Renta a muchas familias que se encuentran en una situación de precariedad total, con escasos o nulos ingresos".

Asimismo, Évora trasladó al Diputado que "existen solicitudes sin tramitar desde hace 16 años, lo que agudiza el problema de las familias, ya que son ayudas necesarias y tienen que gestionarse con agilidad".

El Diputado del Común, por su parte, señaló que "las quejas por la Renta Canaria de Ciudadanía son un ejemplo más de la falta de financiación de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma. Los Servicios Sociales deben estar adecuadamente tratados en los presupuestos". En esta misma línea, aprovechó para hacer un llamamiento "dado que en el Parlamento se aprobarán los presupuestos próximamente, es el momento de pedir que se incrementen un 30% los presupuestos de Servicios Sociales para poder cumplir con los plazos establecidos. Mientras no se dote adecuadamente a la Consejería para que ponga el personal suficiente, no se resolverá el problema".