La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias apoya y se une a la movilización del día 20 de abril de 2024

"Nuestro movimiento social surgió en una de las últimas crisis económicas que nos golpeó a todos y todas, y pusimos en primer plano la situación de precariedad de las pensiones que afecta a la mayoría de casi 500 000 pensionistas canarios, contabilizando a todos los regímenes. Siempre hemos afirmado que esa situación de precariedad y el que seamos el territorio con más pensiones no contributivas, en relación a la población, es producto de ese modelo económico basado en la sobreexplotación de la clase trabajadora, de sus condiciones de trabajo y de sus salarios de miseria, de la gran bolsa de personas desempleadas que se ha mantenido de forma estructural (actualmente con un 16%)." "Tenemos un volumen del PIB que nos coloca como 8ª economía del Estado Español mientras estamos en el puesto 16 en cuanto a la renta per cápita, lo que indica el bajo nivel de vida y el no reparto de la riqueza. A lo que se suma un alza imparable del IPC, que en muchos meses es superior a la media del Estado y un 26,1% de la población en riesgo de pobreza." "Estas son las causas de la precariedad de nuestras pensiones, que se viene arrastrando décadas y que no parece que vaya a desaparecer si se sigue con las políticas actuales donde todo y en todo se prioriza a la industria del turismo, como principal o única fuente de ingresos. Todo ello se agrava al ser la Comunidad Autónoma con mayor densidad, 300 habitantes por Km2. Y donde se estimula que se instalen más personas venidas fundamentalmente de Europa (campaña llamando a nómadas digitales) mientras nuestra juventud migra por no encontrar futuro en su tierra, generaciones que son las más preparadas de la historia. Ha llegado la hora de salir a las calles defendiendo a la naturaleza, por un cambio de modelo económico para salvaguardar las vidas y nuestra salud, mejorar un estado de bienestar que nos permita salir de la pobreza y la precariedad. Es hora de la unión de las diferentes luchas que se dan en nuestras islas, que tienen todas por objetivo el reparto de la riqueza que se genera en nuestra tierra al mismo tiempo que mejoramos las condiciones de vida de las personas y de toda la naturaleza." "La defensa de un Sistema Público de Pensiones pasa ineludiblemente por la defensa de las mejoras en los salarios y en las condiciones laborales actuales y futuras, por un cambio de modelo económico con apuesta decidida por la diversificación, por lograr la soberanía alimentaria y energética, fomentar la economía social y el cooperativismo desde lo público, y por reforzar un estado del bienestar. La defensa de las personas pensionistas pasa por defender el acceso a las viviendas sociales, al abaratamiento de los alquileres, a una mejor atención sanitaria, a tener mayores recursos para la dependencia. Todo esto sabiendo que el mantenimiento de nuestra naturaleza, de nuestros espacios naturales, de nuestras aguas dulces y saladas, tiene una incidencia directa en nuestra salud. Afrontar de forma seria el cambio climático que ya vivimos, la pobreza, el modelo económico, el respeto por el territorio son claves para el futuro de la vida."