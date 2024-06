Cruz Roja organiza una Mesa Redonda sobre Migraciones en África en Presidencia del Gobierno de Canarias

Cruz Roja Española recoge, entre sus objetivos estratégicos, potenciar la cooperación con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del continente africano. De ahí la importancia de estas reuniones de trabajo.

La Mesa Redonda, moderada por Jefe del área de medios de comunicación de Casa África, Joan Tusell, contó con la asistencia de más de un centenar de personas, entre las que se encontraban representantes de diversas administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, organizaciones y entidades que tienen algún vínculo o trabajan en materia de inmigración, además de voluntariado y personal de Cruz Roja.

A las 9:30 horas inició este interesante encuentro, comenzando con la intervención del presidente de la Asociación de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para el África francófona, lusófona e hispanófona (ACROFA) y presidente de la Cruz Roja de Chad, Khalla Senoussi, que explicó la importante labor que realiza el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. "Es la mayor red humanitaria del mundo. Trabaja antes, durante y después de desastres y emergencias para satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. Lo hace de manera imparcial".

Khalla Senoussi también destacó la importancia y los desafíos enfrentados por las personas migrantes en África, subrayando la necesidad de una respuesta continuada y efectiva ante estas crisis. "Apenas pasa un día sin que se recuerden cruelmente los terribles peligros a los que están expuestos las personas migrantes, sobre todo cuando se aventuran a salir. Las numerosas muestras de apoyo que hemos recibido son sin duda una poderosa fuente de consuelo, pero esta crisis humanitaria está aquí para quedarse y exige una acción reforzada y sostenida".

También ofreció una visión general de las dinámicas migratorias en Chad, destacando tanto los movimientos de emigración como de inmigración, y las razones subyacentes que impulsan estos desplazamientos. Tal y como explicó, "la emigración en Chad se debe a razones económicas y a la búsqueda de vías de adaptación a las dificultades medioambientales, la pobreza y la falta de actividades y oportunidades".

A continuación, la directora General de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elisabet Santana, dio un discurso sobre la situación, datos relevantes y acciones necesarias en materia de migración y políticas de acogida en Canarias. Expresó su profundo agradecimiento por abordar la crisis migratoria, destacando la preocupante realidad que enfrentan miles de personas que huyen del conflicto, la explotación y la violencia, resaltando la necesidad de medidas inmediatas y la llamada a una corresponsabilidad para abordar esta crisis humanitaria.

En su intervención, el director adjunto del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para África, Daniel Puillet-Breton, destacó la importancia de proteger a los migrantes en contextos de conflicto armado, subrayando que estos son civiles y están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Puillet-Breton enfatizó la obligación de los Estados que regulan la inmigración de respetar el derecho internacional, incluida la no devolución, y garantizar la protección de la dignidad, la vida y la seguridad de los migrantes. Además, instó a que la detención de migrantes sea el último recurso y abogó por la unidad familiar y la prevención de desapariciones. El director adjunto también resaltó la importancia de que las acciones humanitarias en favor de los migrantes no sean politizadas, abogando por un enfoque que asegure el acceso a servicios esenciales, refuerce la resiliencia y contribuya a la inclusión de los migrantes en la sociedad.

Según Thierry Balloy, jefe de Delegación de varios países de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) para África, "Las crisis climáticas, conflictos y desastres están impulsando un aumento significativo en los desplazamientos en África. En 2023, el número global de personas desplazadas en todo el mundo alcanzó un nuevo récord de 75,9 millones, con 36 millones afectados solo en África".

Thierry Balloy enfatizó la urgencia de la situación humanitaria en el continente. La FICR trabaja incansablemente para proporcionar asistencia esencial y protección a través de las 155 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo. "Desde servicios básicos en rutas migratorias peligrosas hasta la promoción de soluciones sostenibles, la FICR se compromete a garantizar que ningún migrante quede atrás, independientemente de su estatus legal o de dónde provengan".

Por su parte, el jefe de la delegación de Cruz Roja Española en Níger, Zakaria Camara, relató su travesía migratoria hace 22 años desde Guinea: 'Salí de mi país con una pequeña fortuna que me dejó una amiga y sin saber muy bien en dónde me estaba metiendo. Crucé fronteras, una tras otra, hice muchos amigos y algún enemigo, me apreté con otros en el maletero de un coche en trayectos imposibles, dormí en el desierto y crucé el océano en cayuco hasta Canarias; el engaño en esta ruta es moneda corriente".

"Ahora no sé si lo haría, en parte me arrepiento, me ha salido bien al final, con muchos sacrificios. Mis amigos y familiares que me piden apoyo o consejo para emprender la ruta migratoria, yo le digo que no es buena idea, que esa no es la única solución y que esta ruta conlleva mucho más riesgo de lo que saben o le dicen". Añadió Zakaria Camara.

Durante su intervención también explicó las actividades principales de Cruz Roja Española en Níger, destacando su enfoque en la asistencia humanitaria, la protección de migrantes y la promoción de la cohesión social en las comunidades afectadas.

La última ponencia fue ofrecida por la responsable provincial del Programa de Inmigrantes de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, Karima El Mahmdi, que explicó cuál es la labor de Cruz Roja en las islas Canarias, desde que llegan las personas migrantes por costa y se las ofrece una primera respuesta humanitaria, hasta su posterior acogida en los recursos. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Organización cuenta con 7 centros para la acogida de personas migrantes: uno en cada isla menor y cuatro en la isla de Tenerife. En 2023 y en lo que vamos de 2024, los centros de Frontera (El Hierro) y Tenerife Santa Cruz son los que han acogido el mayor número de personas.

Tal y como explicó Karima El Mahmdi, una de las diferencias más importantes de este fenómeno migratorio con respecto el anterior es la mejora en la atención sanitaria, que va más allá de la primera respuesta a pie de costa, atendiendo patologías complejas en menores, mujeres en situaciones de violencia, hombres con necesidades médicas complejas, aplicando el protocolo del Servicio Canario de Salud. Desde Cruz Roja, también nos coordinamos con otras entidades para apoyar en las reagrupaciones familiares y trabajamos en la detección y acompañamiento de personas con protección internacional y posibles víctimas de trata de seres humanos.

Después de una corta pausa café, se ofreció una rueda de prensa, en la que participaron la presidenta de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello, el presidente de la ACROFA y de Cruz Roja Chad, y el responsable de la Unidad de África de Cruz Roja Española, Pablo Estévez.

Durante su intervención, Mayte Pociello, destacó la importancia de la mesa redonda sobre Migraciones en África, en la que participaron actores del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, junto con el Gobierno de Canarias. "Esta actividad, parte de la reunión anual de la Asociación de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja africanas (ACROFA), subraya el compromiso continuo de Cruz Roja con la asistencia humanitaria y el fortalecimiento de capacidades de las Sociedades Nacionales africanas".

Por otro lado, reflejó la importancia del Plan de Acción 2023-2026 de la ACROFA, consensuado por las 32 Sociedades Nacionales africanas que la conforman. Este plan establece una hoja de ruta para alcanzar metas y objetivos comunes, con el respaldo de Sociedades Nacionales europeas como España, Francia e Italia, y otros miembros del Movimiento, como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

