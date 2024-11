Güímar/ La concejalía de Desarrollo Rural y Agricultura ha trabajado durante el último año en una licitación para adquirir un inmueble histórico en el centro de Güímar para dar cabida al Mercado del Agricultor y otras dependencias municipales.

El Ayuntamiento de Güímar ha adquirido un inmueble ubicado en la Plaza de San Pedro para albergar el Mercado del Agricultor, una iniciativa clave no sólo para el impulso del sector primario en el municipio, sino también para el patrimonio. Esta compra responde a una demanda histórica de la asociación del mercado y mejorará la infraestructura dedicada a la venta directa de productos agrícolas y ganaderos.



Actualmente, el Mercado del Agricultor, que se celebra cada domingo en los aparcamientos de la carpa de la Plaza de San Pedro y es considerado como una de las actividades más importantes del municipio. "Tras veinte años de actividad, es de justicia que al fin el Mercado disponga de unas instalaciones dignas que vayan más allá de la típica infraestructura industrializada. Desde el principio se ha tenido claro que tenía que ser un lugar que rompiera con el estereotipo de mercado y que al mismo tiempo aportara un plus de tradición y cultura", declara Nayra Caraballero, concejala de Desarrollo Rural y Agricultura.

La licitación para la adquisición del inmueble tuvo un presupuesto máximo de 700.000 euros, y entre los requisitos más destacados se encontraba que el edificio estuviera en una zona céntrica, específicamente cerca de plazas icónicas como Las Flores, Santo Domingo y San Pedro. Caraballero señala que "estas ubicaciones no solo son accesibles para un amplio sector de la población, sino que también son el epicentro del origen del propio Mercado". Además, indica que "quienes hemos trabajado en el Mercado, siempre hemos tenido claro que el Mercado no podía salir de este radio de actuación, y con ese espíritu se ha trabajado en todo momento".

Esta nueva infraestructura, "no solo facilitará el desarrollo del mercado, sino que también permitirá la creación de espacios para la transformación de los excedentes de las cosechas, brindando mayor comodidad a los agricultores locales que venden sus productos de manera directa". Además, se valora la implantación de un puesto de pescadería y se habilitarán oficinas tanto para la concejalía de Desarrollo Rural como para la gestión del mercado.

En palabras de Gustavo Pérez, alcalde de Güímar, "el ayuntamiento ha tomado una decisión acertada al adquirir esta vivienda histórica, no solo por su valor arquitectónico, sino también por el potencial que ofrece el gran terreno trasero urbano. Esta compra no solo garantiza la preservación de una parte significativa de nuestra historia, sino que también nos brinda la oportunidad de revitalizar y dar nuevos usos a este espacio". Pérez destaca que "la cercanía a la iglesia de San Pedro, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), resalta aún más la importancia de esta adquisición".

Datos históricos

El inmueble adquirido fue el lugar de residencia de Santiago González Méndez, hermano del pintor canario Manuel González Méndez, quien pasó en ella largas temporadas y fue el pintor canario del XIX con mayor proyección internacional. Obtuvo numerosas condecoraciones en París, donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística. En esta casa de la Plaza de San Pedro pasó sus convalecencias y periodos de vacaciones. Desde allí pudo captar en maravillosas acuarelas muchos lugares de San Pedro Arriba, La Morra o la Era de Don Miguel, algunas de las cuales se conservan en colecciones particulares y en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz.

Más recientemente, ya en el siglo XX, este inmueble fue la primera sucursal bancaria del municipio y lugar de descanso del Obispo Pérez Cáceres en sus visitas a Güímar, ya que era muy cercano a la familia propietaria de la casa.

Para Gustavo Pérez "con este espacio libre se abre un abanico de posibilidades para el desarrollo del centro de Güímar: desde áreas recreativas y espacios culturales hasta instalaciones que fomenten la interacción social y la potenciación de todo el sector primario. En definitiva, esta compra no solo es un acto de conservación histórica, sino una inversión en el futuro del municipio".

Nayra Caraballero subraya que "con esta acción, el Ayuntamiento de Güímar, reafirma su compromiso con el sector primario y da un paso significativo para fortalecer la economía local, al mismo tiempo que asegura la mejora de los espacios dedicados a la comercialización de productos agrícolas en el municipio".