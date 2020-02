Jessica Rodríguez Martel, elegida mejor vendedora de la ONCE 2019 en Canarias

Jessica Rodríguez, vendedora con discapacidad visual, se dedica a esta labor desde el 15 de junio de 2015.Entre sus cualidades, Jessica es una gran nadadora que ha acumulado en su trayectoria múltiples campeonatos, de España, de Europa y del Mundo, habiendo sido también nadadora paralímpica, con un diploma olímpico en Sidney 2000. Le encanta el agua, es como una 'sirena' y recientemente ha cumplido uno de sus sueños, nadar con delfines, animales a los que adora.Ahora está centrada en perfeccionar sus habilidades en la cocina, quién sabe si algún día también ganará alguna estrella 'Michelín'.Jessica, junto a los otros veintiún vendedores seleccionados de todos los puntos de España recibieron los correspondientes galardones, hace unos días, en el transcurso de una cena de gala celebrada en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, en la que estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.Además de la gala, los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo, en el que hubo tiempo para visitas guiadas por Madrid; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia; y tiempo libre para su propio disfrute.En Canarias, la ONCE cuenta en la actualidad con una red de 1162 vendedores, todos ellos personas con discapacidad.

Reconocimiento institucional a la "Buena gente ONCE"

Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2019, en su XIII edición, fue el de "Buena gente ONCE", como ya se hiciera en años anteriores, y transcurrió bajo los valores del Talento, Perseverancia, Solidaridad, Ilusión, Respeto, Iguales y Cercanía.

Estos son, precisamente, algunos de los valores que la ONCE tiene en cuenta a la hora de seleccionar a aquellos vendedores que han destacado a lo largo del año, además del propio desempeño de su trabajo, su actitud en el puesto, su grado de implicación en la vida institucional de la Organización y su compromiso con la labor social.

También como en anteriores ediciones, el aspecto más original de la gala fue la conversión del salón donde transcurrió el acto en un improvisado estudio de radio en el que se desarrollaba un singular programa, donde se entremezclaron entrevistas, publicidad, reportajes, llamadas telefónicas, regalos sorpresa, etc., teniendo como motor principal el propio sorteo de la ONCE y todos sus elementos.

En el mismo, bajo la conducción del popular locutor de radio Juanma Ortega, fueron erigiéndose como auténticos protagonistas de la gala los vendedores y vendedoras premiados. Todo ello amenizado con varios skecht de los grupos de teatro Yllana y La Luciérnaga (de ONCE Madrid), relacionados con la venta de productos de juego de la ONCE y sus protagonistas, los vendedores.

Con esta ceremonia anual la ONCE pretende hacer un reconocimiento especial a todos estos trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los cerca de 20.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos de juego.