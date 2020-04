Cruz Roja hace un balance de los servicios prestados frente al COVID-19 en este primer mes

Así por ejemplo la Institución ha activado en toda Canarias 8 ambulancias para reforzar la red de transporte sanitario urgente del SUC, colabora con el transporte de muestras para los análisis del COVID-19 y del personal sanitario del SUC para la realización de estas pruebas en domicilios, presta servicio de recogida de medicamentos en hospitales para pacientes con enfermedades crónicas, ha montado infraestructuras sanitarias temporales de refuerzo (como puede ser por ejemplo el Hospital de Campaña en el Recinto Ferial de Tenerife), ha difundido y potenciado campañas de información, sensibilización y prevención, ofrece también apoyo psicológico a la personas intervinientes en esta crisis social y sanitaria y a la población en general, realiza toma de temperaturas a los viajeros en los puertos y aeropuertos de nuestras islas.Además, sigue ofreciendo el Servicio de Atención y Protección para víctimas de violencia de género, ATENPRO, desde el cual se da una atención inmediata, las 24 horas del día, los 365 días del año, sea cual sea el lugar donde se encuentren.Por otro lado, Cruz Roja realiza la prestación de servicios y apoyo a través de recursos temáticos a los niños y niñas del proyecto Promoción del Éxito Escolar, a quienes además se les hace una entrega quincenal a domicilio con las meriendas para esos días y recursos didácticos educativos impresos, así como la dotación de tablets y tarjeta SIM de conectividad a internet para las familias que no dispongan en sus domicilios.

El crecimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo, el paro y la actividad laboral están poniendo en situación de vulnerabilidad a una gran parte de la población. Al respecto, la Organización está tomando medidas para aminorar el impacto económico y de empleabilidad en la sociedad.

Desde el Plan de Empleo se está prestando atención a 740 personas a las que, además de transmitirle información jurídica por si se veían perjudicadas por un ERTE, se les ofrece orientación, formación e intermediación, adaptando los métodos de trabajo presenciales al contexto actual, para mejorar su empleabilidad e intentar acercarlas al mercado laboral. En este sentido, la Institución ha seguido fortaleciendo alianzas con el tejido empresarial, contando actualmente con el apoyo de 128 empresas colaboradoras.

Otro de los colectivos afectados por estas crisis y al que Cruz Roja presta especial atención, son las personas sin hogar. A fecha actual, la Institución gestiona 7 espacios de acogida temporal (3 en la provincia de Las Palmas, en los municipios de Las Palmas de G.C y Arrecife, y 4 en Tenerife: en S/C de Tenerife, La Laguna, Arona y Granadilla), en coordinación con los correspondientes ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, con capacidad para atender a unas 30/50 personas sin hogar, actualmente hay alojadas 205 personas a quienes se les está proporcionando alimentación, ropa, además de un espacio para el descanso, aseo y seguridad las 24 horas.

También la Organización ha estado llamando a 40.153 personas en toda Canarias, usuarias de sus proyectos, personas socias y voluntariado, principalmente a las personas mayores que viven solas, para hacer un seguimiento de su estado de salud y recordarles los consejos de prevención, además de detectar posibles necesidades.

Al mismo tiempo, desde Cruz Roja se han activado vías de recepción de demandas de ayuda de personas y familias en situación de vulnerabilidad que han visto como se complica su situación.

Tal y como explica el secretario autonómico de Cruz Roja, Domingo Pérez. "Hemos recibido 6.703 llamadas en todo el archipiélago demandando la colaboración de nuestra Institución, sobre todo con la entrega de alimentos, material de higiene del hogar y personal, medicamentos y otras demandas de todo tipo de ayuda".

Hasta la fecha, la Institución ha realizado 6.259 entregas de ayuda (cajas alimentos, kits de higiene, medicamentos, material escolar,...) en 3.595 hogares. Al respecto, algunos ayuntamientos y muchas empresas y personas particulares están colaborando para hacer posible esta ayuda.

Asimismo, además de realizar la distribución de alimentos del programa del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD), la Institución ha colaborado con aquellas Organizaciones Asociadas de Reparto que no han podido hacer llegar estos alimentos a las personas beneficiarias como consecuencia de la emergencia sanitaria.

"Aunque nuestro deseo sería llegar a todos y todas, nos es imposible, no tenemos capacidades ni recursos suficientes para poder atender toda la demanda. Y ello nos obliga a priorizar según el grado de vulnerabilidad, a las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, siendo su situación más precaria que el resto de la población afectada. Asimismo, derivamos a los respectivos ayuntamientos a aquellas unidades familiares o personas que no tenemos capacidad de atender, para que puedan ser atendidas, en su caso, desde los Servicios Sociales Municipales". Comenta Domingo Pérez.

"En este sentido, rogamos se entienda que el hecho de llamar a los teléfonos habilitados para ello no significa automáticamente que la Institución tenga capacidad para atender todas las demandas, aun así, continuamos intentando, de una u otra forma, facilitar la ayuda que se precisa o canalizarla a quién pudiera facilitarla". Añade el secretario autonómico.

Hay que resaltar el esfuerzo tremendo de trabajo, dedicación, solidaridad y responsabilidad del personal laboral y de los más de 1.300 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en esta situación de crisis, aportando todo lo que pueden y más en una situación que es difícil para todos y todas. Al respecto, desde la Institución se quiere agradecer y reconocer esta valiosa labor.

Las organizaciones y empresas que quieran sumarse y contribuir al Plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19 para las personas en situación de vulnerabilidad y población general, podrán colaborar a través de la web de Cruz Roja.