El Patrimonio Mundial, los incendios, la pandemia y la resiliencia de Gran Canaria, claves del año del 107 aniversario del Cabildo

"Lo que hoy somos es el resultado de un largo camino" conformado por "cientos de personalidades que modelaron grandes cambios que nos han hecho una comunidad moderna, democrática, y confiada en sus posibilidades", entre ellas las 22 personas y entidades premiadas por su aportación a la sociedad encabezadas por la figura más universal de todas, don Benito Pérez Galdós, cuyo rostro y legado, más vigente que nunca, protagonizaron la gala del 107 aniversario del Cabildo en la que por fin fue nombrado Hijo Predilecto.

Ahondaba Don Benito -prosiguió Morales (https://youtu.be/bBsMknqb3WY)-, en valores consustanciales con la dignidad de las personas y con el progreso democrático. "Y ese análisis sigue siendo urgente. Pero además, y eso sí es preocupante, porque parte de las fracturas y contradicciones que Galdós denunciaba siguen sin resolverse".

Y es que "hay síntomas que coinciden con su denuncia: la radicalidad que se manifiesta en movimientos antidemocráticos, la persistencia de la corrupción, el descrédito de la política o el incremento de población empobrecida".

En cualquier caso, la sociedad grancanaria viene de lejos y se ha fortalecido con la aportación de miles de personas "que han sembrado en tierra fértil", como las premiadas en cuyo nombre puso la nota de humor Antonia San Juan.

La actriz fue nombrada Hija Predilecta junto a Pérez Galdós –a cuya hija se pudo ver y oír en su vídeo-, y Germán Suárez, lo que incrementó su "orgullo", y al bajar la guardia en el prolegómeno de la gala no pudo evitar que se le humedecieran los ojos dada la ocasión. Pero para no defraudar a su público, pronunciado su agradecimiento ya en el escenario, brindó un monólogo (https://youtu.be/_GfvHpFm3c8) en clave de su conocido "Mi hija Mari", aunque esta vez destinado a sus siete hijos, entre ellos "los mellizos Gran Canaria y Tenerife, que siempre están peleando, y los otros cinco, unos a favor de la hembra y otros del macho".

"Que si tú la quieres más a ella, que si quieres más al macho, me llama hasta machista", lanzó San Juan, quien fue resaltando la belleza de los mellizos y del resto, desde la 'curvi' La Palma, hasta la surfera Fuerteventura, por no hablar de sus nietos, desde La Graciosa al cuerpazo de Lobos, toda la familia bendecida por una hora menos, que viene a ser una hora más de vida.

"Como habrán comprobado –continuó su personaje Islas Canarias-, tengo identidad propia, yo sé que molesta mucho ser independiente, y me da lo mismo que la madre patria no me quiera tanto... yo soy folía, soy malagueña, soy diversa, distinta, poliédrica y diferente... soy el agua que entra por la nariz, el pelo quemado por la playa... no soy ni dogma ni represión, no tengo pecado que expiar. No tengo que pedir perdón por mi hermosura".

Y con una gran ovación, que hizo parecer que el público era más del que pudo ser en esta nueva normalidad, quedó agradecida su intervención tras la entrega de premios que nombró como Hijos Adoptivos al ingeniero Federico Grillo por su implicación en los incendios del verano y al doctor René Lamar por desvivirse por los mayores (Gala completa: https://youtu.be/ZGaW1JSTxD0)

Canes de Gran Canaria

La literatura infantil y juvenil no se podría concebir en la isla sin Josefa Aurora Rodríguez, pues muchos isleños han llegado a la literatura gracias a sus obras, por eso, tras la obertura de Germán López y los acordes de su timple, recibió el Can de las Artes, mientras que Teresa Correa lo recibió por sus instantáneas admiradas en Seúl, Bamako o Miami, además de por su aportación fotográfica con enfoque arqueológico y antropológico.

El Instituto de Oceanografía y Cambio Global, por su parte, fue reconocido con el Can de las Ciencias por sus tres décadas de investigación y su contribución a intensificar un modelo de explotación sostenible de los recursos marinos.

Carmen Paz dispone de una larga trayectoria científica que el Cabildo reconoció con el Can de las Ciencias por sus aportes para que la computación se traduzca en inclusión social, a quien siguió el Can de las Artes de la cantante Cristina Ramos por su gran proyección internacional.

Roque Nublo de Gran Canaria

El Grupo Montañero Gran Canaria, que durante más de 65 años ha apostado por la conservación del paisaje, recibió el Roque Nublo Social, al igual que la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación dada su presencia en multitud proyectos y su labor en la gestión de servicios sociales destinados a la mujer. Asimismo, la corporación reconoció a la Asociación de Costaleros de Nuestra Señora del Carmen de La Isleta con el Roque Nublo Social por impulsar las tradiciones populares del barrio durante cien años.

La Asociación Eólica de Canarias, por su labor de concienciación medioambiental obtuvo el Roque Nublo Económico, como la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias por hacer posible el movimiento ciudadano.

El Roque Nublo Deportivo fue para Begoña Santana, un referente para la historia del baloncesto femenino, y para Miguel Ángel Déniz como nadador y por su encomiable labor en la promoción deportiva desde la ONCE en Canarias.

La Agrupación Folclórica 'Los Faycanes' recibió el Roque Nublo Folclórico por difundir el folclore canario durante cinco décadas de trabajo y a través de veinticuatro trabajos discográficos. Le siguió Pedro José Franco, distinguido con el mismo galardón por su incansable dedicación a la promoción del patrimonio etnográfico, social y cultural de la isla.

En el ámbito Turístico recibió el Roque Nublo Binter por unir las islas y por ser uno de los grandes motores del desarrollo económico de Canarias con 4 millones de viajeros al año y obtener en seis ocasiones la máxima distinción de la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas.

Ángel Luis Aldai fue honrado también en el ámbito Turístico, en su caso por la emoción que transmite en sus trabajos fotográficos de los paisajes de Gran Canaria, y cuya capacidad para encontrar desde el silencio lo que apenas se percibe ha hecho perdurar su obra y convertirla en legado.

El reconocimiento en el ámbito de la Solidaridad Internacional recayó en la Liga Canaria de Educación dada su contribución a un mundo mejor ahora marcado por la incertidumbre creada por la pandemia, para cuya resolución Morales apeló en su cierre a la solidaridad porque "nadie puede evadirse de sus responsabilidades y nadie la puede resolver por sí solo" y será la manera para que Gran Canaria, como ha hecho siempre en su historia, salga fortalecida.