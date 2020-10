Diablos Locos ofrece su solidario Desayunos con Sonrisas para menores de 16 años

Santa Cruz de Tenerife/ Esta acción altruista, fruto de la venta de mascarillas por parte de la murga, es en beneficio de todas las entidades de reparto de alimentos de Santa Cruz de Tenerife, para el que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento capitalino y el propio Banco de Alimentos de Tenerife. Este próximo sábado, día 3 de octubre, a las 12:00 horas, en el Hiperdino Boulevard, la murga Diablos Locos organiza una acción solidaria en beneficio de todas las entidades de reparto de alimentos del municipio de Santa Cruz de Tenerife, para el que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento capitalino y el propio Banco de Alimentos de Tenerife.



La iniciativa, que lleva por título genérico Desayunos con Sonrisas, pretende la donación de leche, cereales y potitos de fruta. Dicha entrega se realizará al Banco de Alimentos de Tenerife, que será la entidad encargada de la distribución entre las diferentes organizaciones voluntarias en función del número de niños/as de cada una de ellas.

La organización de esta actividad solidaria acentúa que la actividad pretende entregar esta donación, exclusivamente a las entidades que tengan menores de 16 años y a razón del número de menores de 16 años que tengan, no del total de beneficiarios que habitualmente reciben los alimentos de manera cotidiana.

Por su parte, Diablos Locos manifiesta que esta acción solidaria "es fruto de la venta de mascarillas que ha realizado la murga durante este tiempo, por lo que decidimos invertir el dinero que sacamos de la venta de las mismas en una donación para la población de Santa Cruz". Precisamente, con esta iniciativa la murga quiere destacar su implicación social y defender la idea de que las murgas van más allá del Carnaval, que son entidades plenamente identificadas con el pueblo y sus necesidades y problemas.

En este caso puntual, la donación consiste en 3.336 unidades de leche Millac 0,5 litros; 852 unidades de Comeztier Gofito al Chocolate; 2.674 unidades de be Plus Pouch Manzana Plátano 100 grs., y 1 palet de leche donado por la Fundación Dinosol.

La acción Desayunos con Sonrisas, que ha contado con la gestión del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), tendrá lugar en el Hiperdino Boulevard, actividad a la que asistirá el alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Acción Social, Rosario González, además de representantes de Dinosol, murga Diablos Locos y el propio Banco Alimentos de Tenerife.

Hay que tener en cuenta que dicho acto será con carácter representativo, ya que el Banco de Alimentos de Tenerife acudirá a naves centrales del Hiperdino a recoger toda la mercancía donada por la Asociación Cultural Músico Festiva Murga Diablos Locos.