La Federación Canaria de Ocio y Servicios, manifiesta su disconformidad a la apertura de turistas sin control sanitario (PCR)

Canarias/ La Federación de Ocio y Servicios, no comprende como el Gobierno de Canarias aplaude la llegada de turistas alemanes e ingleses sin ninguna medida de control sanitaria, tanto en su lugar de origen como a la salida de Canarias. Por un lado se mantiene cerrado un sector clave para la economía como es el Ocio Nocturno que somos más de 1400 empresas por toda Canarias, porque le culpan de la mayoría de los contagios y sin embargo el Gobierno aplaude la apertura de turistas que provienen de lugares de un porcentaje mucho mas alto de contagios, que los que tenemos actualmente en Canarias, esto es de juzgado de guardia manifiesta la presidenta Bárbara Cabrera.



Esto viene a demostrar una vez más la improvisación por parte de la administración de no controlar sanitariamente hablando la llegada de turistas, para que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana, con este descontrol no tardaremos un mes, es decir estropear de nuevo la economía en diciembre, por el alto índice de contagios que se avecina, el tiempo lo dirá, pero seguro que asume la responsabilidad, por esta nefasta gestión a la que están sometiendo a Canarias. Hasta cuando estamos dispuestos aguantar la ruina que en estos momentos tiene Canarias, quien tiene intereses en que se destruya nuestra economía y que estemos sometidos a las ayudas del pesebre al que nos esta acostumbrando la administración. Se dicen las cosas claras y se llaman por su nombre y de verdad se defiende la pequeña y mediana empresa y los puestos de trabajos, con momentos altos y bajos, pero con planificación o todo esto se irá a una catástrofe sin salida en muchas generaciones.

Los pequeños empresarios un 85% no tienen voz en el Gobierno con la llegada de la "Plataforma Únete por Canarias" a la cual apoyamos su reivindicaciones este Marte 27 va a demostrad a toda Canarias que las Pymes están mas unidas que nunca, que no podemos seguir olvidados y solo se cuente con las PYMES como simples recaudadores de impuestos y para culparlos de los males de Canarias, Por ello no nos cansaremos de denunciar todo lo que a nuestro entender no se esta haciendo bien y vamos a conseguir que la pequeña y mediana empresa seamos escuchados como generadores de empleo y creación de puestos de trabajos.