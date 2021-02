Los grupos que apoyan al Gobierno impulsan la Ley de Bienestar para combatir el maltrato y abandono animal en Canarias

Se prohíben los animales en circos, las peleas de animales y se regulan las condiciones de los establecimientos, centros y otros lugares de mantenimiento temporal de animales.

Los grupos políticos que apoyan al Gobierno canario han presentado hoy jueves [12] en el registro del Parlamento de Canarias la Proposición de Ley sobre Protección y Bienestar Animal de Canarias, que tiene como objetivo establecer nuevas exigencias legales que procuren el respeto hacia los animales y su bienestar, y que también penalicen su abandono y maltrato.

La iniciativa legislativa deroga la normativa en vigor de 1991, y se centra en la protección y bienestar de los animales de compañía, así como su posesión y tenencia en Canarias, incluyendo la prohibición de maltrato y de abandono, la prohibición de animales en circos, los daños del animal o terceros, y no practicarse la eutanasia y sacrificio salvo para evitar el sufrimiento del animal, por el interés general o daños a terceros.

La Proposición de Ley también contempla la creación por primera vez de un registro general de animales de compañía de Canarias, y la regulación de los establecimientos, centros y otros lugares de mantenimiento temporal de animales (se regula la contingentación, instalaciones, higiene y profilaxis), además de la creación de un registro de entidades colaboradoras y regulación de los requisitos para los convenios de colaboración entre las administraciones y dichas entidades.

Esta iniciativa regula el régimen sancionador y crea para ello un registro especial de sanciones, que se establecen en leves, graves y muy graves, y que oscilan entre los 300 y 1.000 euros para las infracciones leves; entre los 1.000 y los 9.000 euros de las graves, y los 100.000 euros e inhabilitación para tenencia de animales para las sanciones muy graves.

Entre las infracciones leves se encuentra la falta de actualización de los datos en los registros; la tenencia de animales en lugares no idóneos o sin la debida atención que no constituya maltrato; o no recoger los excrementos que los animales depositen en los lugares públicos. Con respecto a las sanciones graves, se incluye la no identificación del animal en los términos recogidos en la Ley, y las peleas de animales, entre otros aspectos.

Infracciones muy graves de hasta 100.000 euros

Con respecto a las sanciones muy graves, se contempla el maltrato y abandono de los animales; la organización, celebración o fomento de peleas de animales y su mutilación, así como no disponer, los establecimientos, centros y otros lugares de mantenimiento temporal de animales, de las instalaciones que permitan el aislamiento en caso de enfermedades, adecuada gestión de residuos generados o de programa asistido por facultativo veterinario de higiene de los animales albergados.

Por su parte, se hace hincapié en el fomento de la divulgación y educación en materia de bienestar animal, y se regula el personal inspector y la cooperación interadministrativa, además de habilitar al Gobierno de Canarias al desarrollo reglamentario de los deportes autóctonos y tradicionales de las islas.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia, Ventura del Carmen Rodríguez, afirma que se trata de una ley "progresista" que responde a las sensibilidades actuales de una "sociedad moderna", donde se protege los derechos de los animales, y que se está trabajando para que sea una ley consensuada con los colectivos afectados y las administraciones públicas, "para que sea aprobada por mayoría porque es la que se aplicará en los próximos años".

Rodríguez explica que esta ley, impulsada por los cuatro grupos políticos que apoyan al Gobierno de Canarias, se trasladará ahora al Consejo Consultivo de Canarias para recibir con posterioridad en el Parlamento regional las aportaciones, con el objetivo que se apruebe este mismo año.

La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en la materia, Carmen Hernández, dijo que es una propuesta legislativa "muy avanzada". Los animales, según explicó, "ya no son contemplados como un objeto al servicio del hombre sino como seres sintientes que merecen dignidad". En opinión de la diputada del grupo nacionalista progresista, "bajo ningún concepto se puede aceptar forma alguna de maltrato o humillación a los animales".

Elaborada tras haber sido sometida a la consideración de los colectivos y asociaciones animalistas, Hernández subrayó los artículos dedicados al régimen sancionador ya que van dirigidos a "erradicar el maltrato". La diputada nacionalista indicó que, con esta iniciativa legislativa, se deroga la norma en vigor de 1991 y se adapta a la sociedad del siglo XXI caracterizada por una "mayor concienciación y sensibilidad" con el bienestar y la protección animal.

Desde el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias se resalta que esta iniciativa legislativa "es un avance necesario tras quedarse anticuada la ley anterior en todo lo referente a la conciencia y exigencia social de respetar a todas las criaturas vivas, teniendo presentes las especiales relaciones existentes entre las personas y los animales de compañía".

Para el portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, aunque "queda trabajo por delante", el nuevo texto legislativo que se presenta "supera aspectos como la prohibición de las peleas de gallos, el circo con animales o el uso de animales en espectáculos públicos".

"Son demandas a las que durante años no se han dado respuesta y que ahora conseguimos ampliar en lo referido al ámbito de protección y de bienestar de los animales, incluso regulando los aspectos punitivos o acercándonos a la idea de sacrificio cero", afirma Marrero.

El portavoz adjunto de Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, destacó la importancia de que Canarias cuente por fin con una ley que vele por el bienestar animal y por sus derechos. "Esta normativa trae consigo una serie de medidas que suponen un claro avance en la protección y el cuidado de los animales, poniendo en marcha un amplio marco legal que sin duda contribuirá a evitar el abandono y el maltrato", argumentó.

Ramos destacó, entre otras medidas, las promovidas por su grupo parlamentario destinadas a asegurar un riguroso control en los deportes y juegos autóctonos, al establecer un reglamento que vela por su bienestar, así como otra de las iniciativas que persigue asegurar las mejores condiciones a los animales en su transporte, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre. "De esta forma, se garantiza que los animales estén acompañados en todo momento y que tengan las mejores condiciones durante todo el traslado", precisó.