Convocan un aplauso masivo este domingo a las 20.00h para mostrar su apoyo a la familia de las niñas desaparecidas

Con este aplauso masivo, quieren demostrar a todo el mundo que en Canarias "no hay espacio para estos comportamientos inhumanos y deleznables" y que las islas "son un territorio de solidaridad y concordia". A esta iniciativa han invitado a unirse a todos los representantes políticos, instituciones públicas, organizaciones vecinales y a todos los estamentos que quieran sumarse para mostrar su apoyo a Beatriz, la madre de las niñas, y a toda la familia.

Además, animan a aquellos que en ese momento no se encuentren en su domicilio, pero estén circulando con su vehículo a hacer sonar sus bocinas en señal de apoyo. Incluso han solicitado a los barcos que estén atracados en los puertos canarios o en aguas de las islas a que se sumen con accionando igualmente sus señales sonoras.

De esta manera, según los impulsores de esta iniciativa, "todo el archipiélago canario se unirá por un momento en señal de afecto y en recuerdo de Olivia y Anna, para que ellas también sepan que no están solas"