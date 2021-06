El Mando de Canarias entrega los Premios del Concurso de Enseñanza Escolar Ejército de Tierra 2021 nivel regional de Canarias

Canarias/ El acto tuvo como escenario el Salón del Trono del Palacio de la Capitanía General de Canarias, contando con una reducida representación de los colegios canarios ganadores.

Este 11 de junio fue el día elegido para la entrega de los premios del Concurso de Enseñanza Escolar Ejército de Tierra 2021 en su nivel regional de Canarias. Adaptándose a las actuales medidas preventivas contra el COVID 19, el Mando de Canarias (MCANA) no quiso dejar pasar la oportunidad para premiar el gran esfuerzo realizado por los colegios ganadores de este ya tradicional concurso, los cuales finalizaron sus trabajos dentro de un calendario escolar marcado por las medidas preventivas contra el coronavirus.



Este acto de entrega estuvo presidido por el teniente general Palacios, Jefe del Mando de Canarias, y se contó, motivado por la situación actual provocada por el coronavirus, con una reducida representación de los colegios canarios ganadores en cada una de las tres modalidades existentes de este Concurso, desarrollándose en el Salón del Trono del Palacio de la Capitanía General de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, Palacio que este 2021 cumple los 140 años de su inauguración oficial.

Este Concurso ha sido creado para propiciar el conocimiento, por parte de los Centros de Enseñanza, y en particular, por parte de los jóvenes, de las múltiples actividades del Ejército de Tierra español y la divulgación de la vida militar, así como conmemorar en esta ocasión la "Campaña de Melilla de 1921" y el "Centenario de la Legión Española".

Los colegios cuyos trabajos fueron elegidos como ganadores en el ámbito de Canarias en la 58º edición de estos Premios, representados en este acto por la dirección del colegio, profesor coordinador y un alumno del grupo de trabajo, son los siguientes:

• El premio en la modalidad A (Educación Primaria) al Colegio "Nuestra Señora del Carmen" de Las Palmas de Gran Canaria, por el trabajo "JUNTOS POR LA HUMANIDAD", realizado por alumnos de 6º de Educación Primaria.

• El premio en la modalidad B (Educación Secundaria Obligatoria) al Colegio "Hispano Inglés" de Santa Cruz de Tenerife, por el trabajo "UNIVERSAL ARMY (EJÉRCITO UNIVERSAL)", trabajo de alumnos de 1º y 2º de ESO.

El premio en la modalidad C (Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio) al Colegio "Hispano Inglés" de Santa Cruz de Tenerife, por el trabajo "DIARIO MILITAR (Suplemento especial: El Ejército de Tierra)", trabajo presentado por alumnos de 1º de Bachillerato.

Destacar que este último trabajo presentado por el colegio Hispano Inglés en la modalidad de Bachillerato fue elegido finalista por el jurado de la fase nacional de los Premios Ejército, el cual destacó la alta participación y la calidad de los trabajos presentados.

Además, en la entrega también estuvo presente una representación del colegio Saucillo de Las Palmas de Gran Canaria, ya que en esta edición el jurado decidió otorgar una mención especial al trabajo presentado por este colegio en la modalidad de Educación Primaria titulado "CUANTO SABES DE TU EJÉRCITO DE TIERRA", por la gran labor de coordinación realizada por el profesorado y la aplicación de las nuevas tecnologías a la hora del diseño y desarrollo del mismo.

En el transcurso de este acto, el teniente general Palacios dedicó unas palabras a los asistentes donde reconoció lo mucho que le habían gustado los trabajos y sobre todo conocer las percepciones de los alumnos sobre lo que son los militares y las funciones que realizan, en especial las que se están llevando a cabo durante toda la pandemia.

Además, quiso "agradecer a los cuadros docentes de los Centros que sigan impulsando esta participación, que ya se remonta a más de 20 años, porque a través de estos trabajos, se completa un poco más la formación de nuestros jóvenes en una faceta que hoy en día prácticamente no se aborda; que es el conocimiento del significado de la Defensa Nacional y de los actores que día a día intervenimos en ella para garantizar la Paz y Seguridad de todos los españoles".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)