El Cuponazo de la ONCE reparte más de 9,4 millones de euros en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria/ Y más de 2,2 millones entre seis Comunidades Autónomas.

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 9.475.000 euros en Las Palmas, en 20 cupones premiados en el sorteo del viernes 16 de julio. Uno de ellos, agraciado con el premio mayor de nueve millones de euros; y 19 cupones más, premiados con 25.000 euros cada uno.



El vendedor de la ONCE Mamadou Lamine Fall es quien ha llevado la suerte a Las Palmas con estos 9,4 millones de euros que recuerdan que Canarias son las 'Islas Afortunadas'.

Pero la suerte del Cuponazo del 16 de julio ha llegado también a un buen número de localidades. Así, en la Comunidad Valenciana ha dejado 500.000 euros en Orihuela (Alicante), de manos del vendedor Antonio José Barberá García. En Galicia, 600.000 euros, de ellos, en Silleda (Pontevedra) 325.000 euros en 13 cupones, comercializados por Javier Louzao Valiñas; y en Narón (A Coruña), 275.000 euros en 11 cupones premiados, vendidos por Francisco Javier Ramos Rodríguez).

En Andalucía, este Cuponazo ha repartido 425.000 euros en Huércal-Overa (Almería), en 17 cupones premiados vendidos por Teresa Farrés Giménez. Otros 500.000 euros en Castilla y León, repartidos por el vendedor Oscar Martín del Teso, en León, en 20 cupones premiados. En Castilla-La Mancha, el Cuponazo ha repartido 175.000 euros en Malpica del Tajo (Toledo), con siete cupones premiados vendidos por José María Barajas Lorenzo. Y desde la Dirección de Zona de la ONCE en Tenerife se han repartido 25.000 euros.

En total, el Cuponazo de la ONCE del 16 de julio ha repartido 11.700.000 euros.

El Cuponazo de la ONCE ofrece los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.