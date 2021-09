189 centros veterinarios de Las Palmas vacunarán contra la rabia

La OMS advierte que la rabia es una de las enfermedades más mortales ya que produce una muerte cada diez minutos en el mundo.

Los propietarios de perros pueden realizar la vacunación contra la rabia en cualquiera de los 189 centros veterinarios de la provincia de Las Palmas, de los que unos 70 están ubicados en la capital, según informa el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, que desde el viernes y hasta mañana domingo dispone de un stand informativo en las ramblas de Mesa y López, a la altura de El Corte Inglés, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La conmemoración del Día Mundial contra la Rabia se celebrará el próximo martes 28 de septiembre, fecha en la que se concienciará sobre la obligatoriedad de la vacunación de los perros y la importancia de tener vacunadas a las mascotas.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Alejandro Suárez, y el concejal de Salud Pública de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Zamorano, presentaron hoy el Día Mundial contra la Rabia. Ambos recordaron la importancia que tiene la vacunación al ser la rabia una de las enfermedades más letales, que no solo afecta a los animales sino también a los seres humanos.

"La rabia es una enfermedad mortal que afecta a animales y seres humanos, y la vacuna es la mejor herramienta para combatirla. La Organización Mundial de la Salud estima que la rabia es una de las enfermedades más mortales ya que produce una muerte cada diez minutos", explicó Alejandro Suárez. El concejal Zamorano recalcó que "hay que estar vigilantes con esta enfermedad y vacunar a todas nuestras mascotas para evitar males mayores".

En Canarias la vacunación en perros es obligatoria y tiene carácter anual. "La prevención de la rabia en Canarias es fundamental debido a su situación geográfica y al tránsito de personas y sus mascotas desde el continente africano, donde esta enfermedad está muy presente", advirtió Suárez, quien destacó que el stand informativo del Colegio de Veterinarios se ideó en quince días gracias al permiso municipal para instalarlo en Mesa y López.

"Aunque estemos exentos de rabia, es importante no bajar la guardia por los casos importados de África. Los veterinarios no solo nos preocupamos de la salud de las mascotas sino de todos los seres humanos. Se obliga a que la vacunación contra la rabia se haga una vez al año para mantener alto el nivel de anticuerpos y que la gente no se deje ir", añadió.

Hoy en día la vacuna es obligatoria para los perros, "pero nosotros estamos intentando que se extienda a todos los animales que puedan portar la enfermedad, como los hurones o los gatos". Cuando la gente viaja a Reino Unido tiene que mostrar con un certificado de un laboratorio específico el nivel de anticuerpos y la fecha de la vacuna.

El perro es el principal mamífero doméstico implicado. La transmisión del virus se produce a través de la mordedura de un animal enfermo o cuando la saliva se pone en contacto con heridas abiertas y frescas. Las dos terceras partes de los países del mundo están infectados. La mitad de la población mundial vive en zonas endémicas y más del 80% de las muertes se producen en zonas rurales sin acceso a información sanitaria y cuidados adecuados.

Durante los días 24, 25 y 26 de septiembre, el stand del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, en colaboración con el ayuntamiento capitalino, impulsará el mensaje entre la población haciendo entrega de material informativo desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde. Las compañías MSD y Zoetis patrocinan estas jornadas informativas.