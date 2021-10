Llaman a un medio de comunicación informando que los podencos del estanque están bien y pactando con las autoridades su entrega

Mañana (hoy para el lector), la Guardia Civil los mostrará a todos los medios. Y repiten: están bien, han pasado informe veterinario y están a la espera de un informe del Seprona.

Se confirma así que LA EXCUSA DE NO TENER REDES SOCIALES NO ES VÁLIDA ante el caso animalista más extraño y mediático de la historia de España, por otro lado también se demuestra que "El Equipo A" NO SON NI ANIMALISTAS NI PROTECTORAS, SINO DEL CÍRCULO DEL "DUEÑO" DE LOS PERROS, hecho este que demuestra que el vídeo circulado anónimamente este último fin de semana era "una farsa" y no estaban en una protectora, como así lo catalogó Leales.org

El "dueño", supuestamente los abandonó (según la llamada) en una zona donde peligraba la vida de los podencos, especificación esta última que diferencia la infracción administrativa del delito, además de la carencia de chips de un número sin determinar de los perros.

Ayer Leales.org declaró que sin pruebas de vídeo con fe de vida, los daba por muertos, ya que desde el día 12 no se habían distribuido públicamente ninguna prueba que evidenciara lo contrario. Además de esta última declaración de presión por parte de la plataforma, ayer lunes 27 el volcán emanó coladas de lava por la zona más antigua, la de Todoque (donde dieron 4 días para su desalojo), y justo donde estaban los podencos hace una semana. Estas nuevas coladas sepultaron esa zona, demostrando que los planes del Cabildo, de la Consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de La Palma, Nieves Arroyo, del piloto de mini drones de Volcanic Life, Eduardo Díaz y del coordinador de los veterinarios de la catástrofe, César Bravo, no tenían visos de llegar a un final feliz.

Por tanto, las "prisas" de Leales.org, catalogadas por estas tres personas y por el Director General de Derechos de los Animales - Sergio García Torres, de "precipitadas, innecesarias y publicitarias", ayer se demostraron que no eran tales y que gracias a la llegada a la isla de los drones de Aerocamaras (encargado por Leales.org) se precipitó el acceso ilegal de forma nocturna y clandestina para secuestrar a los podencos y salvarlos de morir sepultados por la lava de ayer.

Una prueba más de que las difusiones salvan vidas y que las redes sociales han hecho perfectamente su función de presionar a las autoridades, que a día de hoy no se han manifestado en los medios acerca de su idea de alimentarlos "el tiempo que sea necesario" mediante mini drones...

Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ArMvaY62jmo