El objetivo de Cruz Roja Juventud es lograr juegos y juguetes para más de 1.500 niños y niñas de toda Canarias

Bajo esta premisa, la campaña 'El juguete educativo' de Cruz Roja Juventud vuelve a organizarse en toda la geografía española para intentar recoger más de 115.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, para promover el juego saludable y enriquecedor. Estos juegos se entregarán a principios de año a las familias de 60.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado su derecho al juego.

En Canarias, se espera entregar juguetes a más de 1.500 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en las islas, gracias a esta campaña de recogida organizada por Cruz Roja Juventud, que se lleva a cabo en todas las sedes de la Institución, y a la colaboración de centros educativos, asociaciones y entidades públicas y privadas, que con sus donaciones e iniciativas de recaudación apoyan esta importante acción social.Mencionando la más reciente, este pasado fin de semana la Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja pusieron en marcha la iniciativa denominada 'Donación de Juguetes', en hipermercados de 47 provincias españolas y dos ciudades autónomas.Además, un año más, se ha puesto en marcha la iniciativa "Apadrina una ilusión", a través de la cual empresas y personas particulares, podrán apadrinar a niños y niñas, comprando aquellos regalos que pidan en estas Navidades.La crisis derivada de la situación sanitaria por la COVID-19 ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja, y por ello, esta campaña cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades para el acceso al juego.¿Qué tipo de juguetes se pueden donar?Para Cruz Roja, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en el que se encuentren. Por ello, reivindica cada año que todos y todas tengan los mismos derechos "no queremos destacar solo el hecho de entregar un juguete, ponemos el foco en toda la sensibilización que hay detrás de la importancia del juego en el proceso vital de niño y la niña, ya que son elementos transmisores de valores sociales", señala Paula Rivarés, directora nacional de Cruz Roja Juventud: "creemos en la igualdad de oportunidades para todas y todos y a pesar de que ya estamos viendo la luz en el tema sanitario, sí que existe una necesidad de niños, niñas y jóvenes que no disponen de la posibilidad de disfrutar del juego. Es por ello que esta campaña es de vital importancia y no acaba en este tiempo invernal, está activa todo el año para garantizar sus derechos".Además, se busca que sean no bélicos, no sexistas, y preferiblemente educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, ya que son elementos trasmisores de valores sociales, "a través del juego, adquieren conocimiento y comportamientos; si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad". Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.Otras formas de donarAdemás de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.La entrega de juguetesUna vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales, ... De esta manera, Cruz Roja genera un "almacén" con todos los productos y todas las localidades, que aparecen en el mapa de la web de Cruz Roja Juventud.Según las necesidades que haya que cubrir, las personas voluntarias reciben a las familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y se les hace una pequeña entrevista para conocer los gustos y necesidades individuales de cada menor para poder entregarles el juego o juguete que mejor se adecúe.El voluntariado de Cruz Roja Juventud vela por el derecho de los niños y las niñas al descanso y al ocio, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, promoviendo la importancia del ocio y tiempo libre en la infancia.

Más información sobre la Campaña:

www.susderechosenjuego.com

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 157 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 250.000 personas voluntarias y más de 1.400 puntos de atención en todo el territorio, que permiten atender anualmente a más de 4 millones de personas en todo el país, de las que más de 1,7 millones son atendidas desde programas sociales. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Además de su actividad habitual con las personas vulnerables, al declararse la pandemia, puso en marcha el Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19, un plan integral de actuación en todas sus áreas: Socorros, Salud, Inclusión Social, Educación, Empleo y Medioambiente, con el que ya ha llegado a más de 4, 4 millones de personas a través de más de 21 millones de respuestas, en lo que está siendo la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de su historia.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.