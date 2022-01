AJE Canarias reúne a su Junta Regional para alertar de la situación del colectivo

Muestran su inquietud ante la reforma laboral, especialmente la modificación de las cuotas de los autónomos y los contratos temporales. "Se hace un análisis simplista sobre el marco laboral, sobre el Salario Mínimo Interprofesional y las cuotas de autónomos. Es un problema complejo y con muchos matices que no se valoran". Los jóvenes empresarios insisten en el apoyo a la subida del SMI, si bien el problema no es subirlo, el problema es que la mayoría de los autónomos y PYMEs no tienen la capacidad de cubrir ese incremento y en muchos casos supondría incluso el cierre.

Aday Hernández intervino apuntando que a pesar de mantener en el 90% la anterior, la reforma laboral trae cambios significativos que afectan a nuestro colectivo. "No tenemos muy claro que en un momento de inestabilidad sea procedente cambiar más cosas".

Al igual que ocurre con el debate en torno al SMI, Sheila Trujillo advirtió de la trivialidad con que se habla del sistema tramos de cuota de autónomos por ingresos reales que plantea el Gobierno Central. Quieren aprobar un sistema en el que se quiere crear autónomos pobres, se penaliza el emprendimiento y en muchos casos no compensará ejercer la actividad.

Pese a todo, asegura Agoney Melián, somos optimistas y vamos a estar a disposición para hablar y apoyar el debate. "Desde AJE pondremos el foco en el apoyo a las personas emprendedoras y empresarias, empezando por volver a nuestros encuentros de networking que no son sólo espacio donde generar contactos y negocio, sino donde dialogar con el colectivo para ser su voz", declara María Delgado.

En el encuentro también se incidió en la necesidad de debatir una reforma en la educación para adaptarla a las nuevas oportunidades de negocio. "Seguimos teniendo la necesidad de buscar profesionales fuera de las islas. Es imprescindible poner al día la formación y que nuestra juventud pueda tener la capacidad de acceder a las oportunidades laborales actuales y futuras", apunta Agoney Melián.