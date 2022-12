El Diputado del Común recibe el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural

Canarias/ Se trata de un plan promovido por la Consejería de Derechos Sociales en colaboración con la Universidad de La Laguna, que responderá al fenómeno migratorio del Archipiélago desde una base estratégica y coordinada. El Diputado del Común, Rafael Yanes, la adjunta segunda de la Diputación del Común, Milagros Fuentes, y la asesora Amanda Armas, se reunieron con el profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) y responsable del Programa "Canarias Convive", Vicente Zapata, quien expuso el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, promovido por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias en colaboración con la ULL, la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), y enmarcado dentro del Programa "Canarias Convive".



El drama humanitario que vive el Archipiélago en materia de inmigración es uno de los puntos cruciales que han hecho desarrollar este trabajo, que permitirá sentar las bases de un nuevo Plan Canario de Inmigración que responda al fenómeno migratorio en el Archipiélago.

"Una Comunidad Autónoma como la nuestra no se puede permitir no tener un plan de inmigración renovado y con una buena base estratégica. En este caso, planteamos un trabajo mucho más amplio de convivencia intercultural, que va más allá del Plan Canario de Inmigración", aseveró Zapata.

El Programa "Canarias Convive" se desarrolla a través de distintas líneas de actuación que se centran en el propio Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, campañas de sensibilización, formación y actuaciones técnicas para identificar buenas experiencias en acogidas migratorias.

En particular, el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural ya está siendo desarrollado y seguirá siéndolo durante el año 2023. "Pretendemos que sea un trabajo que se renueve periódicamente y que sirva como referencia. En este sentido, la participación de instituciones como la Diputación del Común es muy importante", destacó Zapata.

Yanes mostró su interés ante la ejecución de este estudio y ofreció la colaboración de la Institución para el desarrollo de este.