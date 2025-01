El Colegio de Dentistas de S/C de Tenerife, firmante de la carta de la asociación Nofumadores a la ministra de Transición Ecológica

Santa Cruz de Tenerife/ Más de sesenta entidades nacionales e internacionales solicitan que se corrija la regulación de la gestión de los residuos de los productos del tabaco del RD 1093/2024.

• El texto actual permite a la industria tabaquera participar en la gestión de los residuos que genera, lo que impide que sea un organismo independiente quien se encargue.

• Nofumadores,org denuncia que la industria tabaquera ya ha creado una organización no gubernamental ligada al sector.



El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife se ha sumado, como firmante, a la carta presentada por la Asociación Nofumandores.org, junto con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, Action on Smoking and Health y la Red Europea de Prevención del Tabaquismo, dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para solicitar la modificación del RD 1093/2024. El texto actual permite a la industria tabaquera participar en la gestión de los residuos que genera, lo que impide que sea un organismo independiente quien se encargue. De hecho, Nofumadores.org ya ha denunciado que la industria tabaquera ha creado una organización no gubernamental ligada al sector para encargarse de la gestión.

La presidenta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Concepción Mercedes León Martínez, ha asegurado que "los dentistas apoyamos las medidas encaminadas a limitar las posibilidades de que la industria tabacalera, a través de su responsabilidad social corporativa, pueda acceder a contratos con las administraciones públicas o a campañas de concienciación enfocadas a mejorar su imagen". La doctora León Martínez ha señalado que el tabaco, en todas sus formas, desde el cigarrillo al vapeador, tiene consecuencias negativas en la salud bucodental: "la más grave de ellas es que aumenta el riesgo, de forma exponencial, de padecer cáncer oral".

El capítulo II del RD 1093/2024 permite a la industria tabaquera participar en la gestión de los residuos que genera, lo que incluye la posibilidad de firmar contratos con administraciones públicas. Además, da lugar a que use programas de responsabilidad social corporativa que incluyen, no sólo la gestión de los residuos, sino también campañas de concienciación para mejorar su imagen pública. "No podemos permitir que la industria tabaquera instrumentalice a los organismos que representan a los ciudadanos para limpiar su imagen pública y así aumentar la venta de sus letales productos", ha declarado Raquel Fernández Megina, presidenta de la asociación Nofumadores.org.

Por otra parte, el Real Decreto deja fuera de la regulación la limpieza de futuros filtros "biodegradables" o "eco filtros", cuando este tipo de residuos tienen un alto impacto medioambiental por su toxicidad. De esta forma, las entidades firmantes de esta carta a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, solicitan que la industria del tabaco sea responsable también de financiar la limpieza de estos residuos, además de los plásticos de los vapeadores desechables, que tampoco están incluidos en este RD.

La asociación Nofumadores.org envió la carta el pasado 23 de enero al Ministerio de Transición Ecológica, así como al Ministerio de Sanidad. Además, se ha compartido con el secretariado y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización Mundial de la Salud y con las entidades UNEP, UNDR, Relatora Especial y PAHO.